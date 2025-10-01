L’insoddisfazione diffusa all’interno del Partito Democratico campano riguardo alla candidatura di Roberto Fico come presidente della Regione supera la figura del personaggio, pur complessa. Questo sentimento è collegato al deludente 5,1% ottenuto dal movimento di Giuseppe Conte nelle Marche, dove Fico è attivo. A questo dato si aggiungono le analisi di Youtrend, che segnalano come la sconfitta di lunedì rappresenti la decima su tredici nelle elezioni regionali per la coalizione tra Pd e M5S. Non si tratta solo di un malessere dovuto a un’alleanza che sta spingendo il partito guidato da Elly Schlein verso posizioni più radicali, in particolare in politica estera.

L’incubo silenzioso evocato dalla scelta di Fico in Campania e dell’eurodeputato Pasquale Tridico in Calabria è quello di un Pd che finisce per farsi strumento dei candidati di Conte. E tutto questo proprio in vista delle prossime elezioni politiche, mentre la leadership di Schlein rischia di essere messa in discussione da chi, tra gli ex grillini, sogna di tornare a Palazzo Chigi. Sarebbe un’amara ironia della sorte: per anni, infatti, l’ex Pci aveva scelto di affidarsi a figure considerate “moderate” — i cosiddetti «Papi stranieri», a partire da Romano Prodi — con l’obiettivo di vincere o perlomeno contrastare la destra. Oggi, invece, il paradosso è che il Movimento 5 Stelle imponga al Pd candidati lontanissimi dal riformismo come condizione indispensabile per sostenerlo, nonostante il costante calo di consensi che registra su gran parte del territorio nazionale.

Sembra che sia stato stretto un accordo tacito in cui il Sud venga gestito come una sorta di spartizione tra Pd e M5S sui ruoli di vertice. Chi si oppone a questa strategia del cosiddetto “Campo largo” viene immediatamente tacciato di voler boicottare un’alleanza ancora in fase di definizione. A complicare ulteriormente la situazione è il fatto che il principale oppositore di questa intesa tra Schlein e Conte sia il presidente uscente della Campania, Vincenzo De Luca, la cui posizione contribuisce a indebolire la coalizione.

La delusione politica coinvolge anche altri settori oltre alla tradizionale critica. È evidente un disorientamento nel mondo sindacale, con la Cisl che registra uno spostamento verso destra. Questo fenomeno è alimentato da posizioni di politica estera che vedono il Partito Democratico adottare una linea prudente per evitare di scontentare un Movimento 5 Stelle scettico nei confronti di Zelensky e del sostegno all’Ucraina, insieme a Alleanza Verdi e Sinistra. Al contempo, il PD vuole sottolineare l’unità con le altre opposizioni nel manifestare solidarietà alla popolazione palestinese di Gaza, alimentata anche dall’influenza di un Giuseppe Conte che sapientemente alimenta un clima critico verso Israele.

Questa scelta di concentrarsi su Gaza piuttosto che su argomenti più concreti e locali come il lavoro, la sanità e l’istruzione viene identificata come una delle cause principali della sconfitta elettorale nel Marche, fungendo da monito in vista delle prossime elezioni regionali. Il risultato delle urne ha rafforzato la fiducia della destra al punto che la maggioranza appare a disagio nel definire le candidature per il Veneto e, più avanti, per la Lombardia. Sembra quasi che la destra abbia confermato la sua convinzione che, indipendentemente dalle proprie mosse, gli avversari rimarranno troppo deboli per costituire una reale alternativa al governo.

La posizione dominante del Movimento 5 Stelle come forza di opposizione rafforza ulteriormente questa sicurezza, sfiorando la presunzione.

Le implicazioni per il futuro politico

La situazione descrive un panorama politico complesso, dove le divisioni interne alle forze di opposizione rischiano di indebolirle ulteriormente. Nel contesto delle prossime tornate elettorali regionali, è essenziale per i partiti riflettere sulle priorità dell’elettorato, ponendo nuovamente al centro temi come il lavoro, la sanità e l’istruzione, fondamentali per rispondere alle esigenze concrete dei cittadini. La strategia comunicativa, in particolare, dovrà trovare un equilibrio tra la politica estera e le problematiche domestiche per recuperare consenso e credibilità.

Solo una prospettiva più coesa e centrata sul benessere nazionale potrà invertire la tendenza attuale e presentare un’alternativa valida rispetto al predominio della destra e alla posizione dominante del Movimento 5 Stelle nel quadro dell’opposizione.