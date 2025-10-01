Solo il 60% della popolazione italiana adotta effettivamente uno stile di vita salutare, nonostante una consapevolezza quasi totale (98%) sull’importanza delle abitudini equilibrate. È quanto emerge dall’edizione 2025 dello Stada Health Report, ampia indagine condotta in 22 Paesi da Human8 per conto del Gruppo Stada, i cui dati per l’Italia sono stati presentati a Milano da Eg Stada Group. Il report evidenzia un significativo divario tra l’intenzione dichiarata e l’azione concreta degli Italiani in materia di salute e prevenzione.

Gli Ostacoli ai Buoni Propositi: Stress e Finanze

Quattro Italiani su dieci non riescono a tradurre i buoni propositi in abitudini salutari stabili. I principali ostacoli lamentati sono la mancanza di motivazione (39%) e di tempo (36%), seguiti dalle difficoltà economiche (29%).

Un elemento cruciale che limita l’adozione di uno stile di vita sano è la fragilità della condizione mentale, influenzata da preoccupazioni economiche, solitudine (23%) e stress legato al lavoro (22%). Chi soffre di disagio psicologico è meno propenso a sottoporsi a check-up, praticare attività fisica o seguire una dieta equilibrata.

Salute Mentale: Pochi Accedono alle Cure

Nonostante il 30% della popolazione affronti apertamente le proprie problematiche psichiche, solo una piccola percentuale (8%) accede a un supporto terapeutico adeguato. I motivi principali per cui si desiste dal cercare aiuto sono i motivi economici (58%), i dubbi sull’efficacia delle cure (19%) e il peso emotivo che comporta il ricorso a un sostegno psicologico (16%).

Prevenzione: Cresce l’Adesione, Ma Un Terzo Evita i Controlli

Sul fronte della prevenzione, il quadro è a luci e ombre. Sebbene negli ultimi due anni si sia registrata una maggiore adesione a programmi di screening (68% nel 2025 vs 57% nel 2023), in particolare tra la popolazione femminile, un terzo degli intervistati (32%) non effettua alcun controllo medico. Le cause principali sono i costi troppo elevati (28%), la mancanza di informazione su quali check-up fare (24%) e le difficoltà di accesso (20%).

Fiducia e Futuro Tecnologico

La fiducia nel sistema sanitario nazionale rimane stabile (48%) rispetto all’anno scorso, sebbene sia al di sotto della media europea (58%). Soltanto poco più di quattro cittadini su dieci ritengono che l’accesso alle cure mediche sia garantito in modo equo a tutta la popolazione. Rimane invece solida la fiducia riposta nel Medico di Medicina Generale e nel farmacista, a cui si affida regolarmente il 58% della popolazione.

Cresce inoltre l’apertura all’impiego della tecnologia in sanità: il 43% degli Italiani si dichiara favorevole a rivolgersi all’Intelligenza Artificiale per un consulto medico, attratto soprattutto dalla disponibilità 24/7 (46%) e dal risparmio di tempo (42%). Tuttavia, il fattore umano dell’assistenza sanitaria rimane un valore fondamentale da preservare per il 48% del campione.

Le Dichiarazioni

Luca Vitaloni, associate director di Human8, ha dichiarato: “Sin dal suo inizio, lo Stada Health Report è stato una risorsa fondamentale per comprendere come le persone si rapportano alla propria salute. Quest’anno, abbiamo coinvolto oltre 27.000 partecipanti in 22 Paesi per fornire una visione completa degli atteggiamenti e dei comportamenti in materia di salute. Stiamo attraversando un periodo di transizione in cui accogliamo gradualmente l’Intelligenza Artificiale come parte integrante del nostro sistema sanitario, pur continuando ad attribuire grande importanza all’interazione personale con medici e farmacisti. Grazie alla partnership consolidata tra Stada e Human8, siamo orgogliosi di offrire approfondimenti scientificamente validi che contribuiscono a plasmare il futuro dell’assistenza sanitaria, cogliendo le tendenze in evoluzione e stando vicino alle persone”.

Salvatore Butti, general manager & managing director di Eg Stada Group, ha concluso: “Per noi di Eg Stada, la presentazione annuale dei risultati del Report rappresenta un momento di fondamentale importanza. Ci impegniamo a mantenere alta l’attenzione su una visione integrata della salute, convinti che il benessere fisico e mentale debbano essere considerati con pari rilevanza e affrontati con uguale impegno. Il Report incarna appieno questo approccio a 360 gradi, estendendo il suo focus non solo su coloro che convivono con problematiche di salute ma anche sulla popolazione sana e valorizzando il ruolo della prevenzione e dell’equità di accesso alle cure come elementi chiave per un sistema sanitario realmente inclusivo e sostenibile”.