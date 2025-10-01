Una donna bolognese di 40 anni è tra i membri della Flotilla impegnata a sfidare il blocco navale imposto davanti alla Striscia di Gaza. «Gli aiuti umanitari sono solo una piccola parte del nostro intento: puntiamo ad aprire un corridoio umanitario permanente via mare», racconta direttamente dal ponte della nave.

Irene Soldati, parrocchiana della chiesa di San Lorenzo, è imbarcata sulla Flotilla. «Le rivolgo la mia più profonda ammirazione per il coraggio e l’umanità dimostrati», commentano i vicini, che l’hanno scoperta attraverso una chat di paese. Tra le oltre cinquanta imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che cerca di forzare il blocco illegale nelle acque antistanti Gaza c’è anche lei.

Durante un’intervista in mare, con un grande cormorano che vola vicino, Irene spiega cosa l’ha spinta ad imbarcarsi: «Da un paio d’anni lavoro con Medici Senza Frontiere nel Mediterraneo centrale. La determinazione nel tentare di porre fine all’assedio mi ha motivata a partecipare a questa missione, oltre alla mia grande passione per il mare».

Alla domanda su quale sia il suo ruolo nella missione, risponde: «Sono la guida nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare. Ho conseguito patenti e corsi specifici per la conduzione di mezzi nautici».

Riguardo alla posizione attuale della Flotilla, Irene racconta: «Siamo a circa 190 miglia dalla zona sotto pressione, ma ci stiamo avvicinando continuamente. L’atmosfera qui è carica di adrenalina».

Nei giorni scorsi la Farnesina ha notificato alle famiglie dei partecipanti che non garantisce più protezione istituzionale. Irene ammette: «La notizia è arrivata anche ai miei genitori e non è stato semplice da digerire. La situazione è abbastanza delicata».

Chiedendo della vita quotidiana a bordo, lei descrive un’atmosfera intensa: «Ogni giorno è pieno di impegni, dalla manutenzione delle imbarcazioni ai turni di guardia. Dopo l’attacco dei droni, abbiamo dovuto sistemare i danni subiti da alcune barche, quindi il lavoro non manca mai».

Quando si parla di organizzazione, Irene sottolinea: «Gestire la flotta è complesso: dalla navigazione, alle attività notturne con luci sospette, fino alla sorveglianza costante dei droni. L’attenzione è massima soprattutto dopo l’attacco».

La dimensione umanitaria e politica della Flotilla

La Global Sumud Flotilla non si limita a portare assistenza umanitaria, che rappresenta comunque una componente essenziale della missione. L’obiettivo principale è creare un corridoio stabile per consentire il passaggio sicuro di aiuti e persone, bypassando il blocco navale, considerato illegale dalla maggior parte delle organizzazioni internazionali.

Questo tipo di iniziative ha ripercussioni importanti sia sul piano umanitario che politico, suscitando dibattiti accesi tra gli stati coinvolti e la comunità internazionale. Le autorità israeliane sostengono che il blocco è fondamentale per la sicurezza, mentre gli organizzatori e i sostenitori della Flotilla denunciano le sofferenze della popolazione civile e chiedono un allentamento immediato dei divieti.

Il ruolo del Mediterraneo e la cooperazione internazionale

Il Mediterraneo centrale rappresenta un crocevia cruciale per le operazioni di soccorso e il trasporto di aiuti umanitari. La zona è teatro di numerose missioni volte a salvare vite umane e a veicolare materiali fondamentali per garantire assistenza a chi è intrappolato nei conflitti.»

La complessità delle operazioni richiede una cooperazione internazionale articolata, che coinvolge organizzazioni non governative, istituzioni umanitarie e governi. Solo attraverso un dialogo costruttivo si potranno trovare soluzioni durature e reali per superare il disagio della popolazione e ristabilire condizioni di sicurezza e dignità.

Impegno personale e responsabilità collettiva

Irene Soldati rappresenta un esempio di dedizione e coraggio in un contesto estremamente complesso e delicato. Il suo ruolo nelle operazioni di ricerca e soccorso e la sua partecipazione attiva alla Flotilla mettono in luce l’importanza di un impegno personale ben strutturato, capace di incidere positivamente sulle dinamiche internazionali.

Nel corso della missione, inoltre, l’esperienza condivisa con gli altri membri a bordo rafforza un senso di responsabilità collettiva, che si traduce in azioni concrete per la tutela dei diritti umani e la salvaguardia della vita. Si tratta di un richiamo costante a mantenere attenzione e sensibilità nei confronti delle vittime di conflitti e blocchi navali.

Attualmente mi trovo a bordo di Aurora, dopo aver passato un periodo su Selvaggia, un’imbarcazione con equipaggio totalmente femminile. Insieme abbiamo vissuto momenti di tensione durante gli attacchi, esperienze molto intense. Successivamente gli equipaggi sono stati riorganizzati, e ora faccio parte di un gruppo misto.

L’equipaggio è composto da persone provenienti da diverse parti del mondo, dall’America Latina alla Malesia. L’atmosfera a bordo è di grande condivisione e collaborazione. Il nostro scopo principale è raggiungere Gaza per rompere l’assedio in corso.

Molti hanno deciso di abbandonare la missione dopo l’appello del presidente della Repubblica, ma la maggior parte ha scelto di continuare. Alcuni se ne sono andati per motivi personali o difficoltà contingenti.

La questione non riguarda solo la consegna degli aiuti umanitari.

L’assedio imposto da Israele è una violazione illegale, così come il blocco nelle acque territoriali palestinesi. Gli aiuti rappresentano soltanto una piccola componente del nostro impegno, che invece punta ad aprire un corridoio umanitario permanente via mare. Il trasporto degli aiuti è importante ma ha un valore soprattutto simbolico.

Nei giorni scorsi abbiamo visto diverse manifestazioni di sostegno alla nostra missione. Le immagini di Bologna, in particolare, hanno avuto un forte impatto emotivo.

È stata un’esperienza molto positiva, poiché la solidarietà dimostrata dalla “flotta di terra” è essenziale per sostenere quella di mare. Questi gesti ci hanno incoraggiato a proseguire nonostante le minacce, gli attacchi e i suggerimenti di ritirarci provenienti da varie parti. Le manifestazioni nelle città italiane ci hanno dato grande forza; quelle di Bologna sono state davvero emozionanti e mi hanno commossa fino alle lacrime. Non avevo alcun dubbio sul sostegno della mia città.

Teme per la sua sicurezza?

Non direi di avere paura, anche perché questa non è la mia prima esperienza umanitaria. Mi sento determinata a portare avanti questa missione. Più che paura, provo un’energia intensa: un’adrenalina che alimenta la volontà di far sentire la nostra voce, un sentimento più forte di qualsiasi timore.

La tua esperienza è stata discussa anche nella chat della parrocchia?

Sì, penso sia dovuto al supporto di mia mamma e mio papà, ma anche a una rete più ampia, che include un sacerdote che frequentava la mia scuola e che continua a seguirci.

Riesce a sentire il sostegno di chi la segue da casa?

Certamente, la solidarietà che riceviamo è stata molto significativa. Molte mie amiche hanno portato per la prima volta i loro figli alle manifestazioni in piazza. Non riesco a rispondere spesso al telefono, ma ogni messaggio è una fonte di incoraggiamento. Facciamo tutto questo per attirare l’attenzione internazionale su quanto accade in Palestina e per contribuire a fermare questo terribile conflitto il prima possibile.