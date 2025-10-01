(di Micheal Strobaek, Global Chief Investment Office, Banque Lombard Odier & Cie SA e Clément Dumur, Portfolio Manager, Banque Lombard Odier & Cie SA) Al centro c’è una premessa semplice: quale scelta di investimento dovrei fare? Ad un certo punto della vita, la maggior parte degli investitori sperimenta un “evento di liquidità” – un improvviso afflusso di contante derivante dalla vendita di un’azienda, un’eredità o lo sblocco di capitale pensionistico. Oggi, con molti indici azionari vicini ai massimi storici, può essere forte la tentazione di sperare in un migliore punto di ingresso sul mercato. Esploriamo i benefici di due approcci per l’impiego del capitale: paziente e in un’unica soluzione (lump sum).

Il Dilemma dell’Allocatore Intelligente

I mercati azionari hanno navigato in un ambiente volatile finora nel 2025, mentre le politiche USA riscrivono il paradigma economico. L’S&P 500 è crollato di oltre il 12% in cinque giorni ad aprile in seguito agli annunci tariffari USA del ‘Liberation Day’, e da allora ha guadagnato oltre il 30%, stabilendo una successione di massimi record. Vediamo ancora margini di crescita per le azioni nei prossimi 12 mesi, basandoci sulla nostra visione di un rallentamento non recessivo negli Stati Uniti e sulla capacità degli utili societari di continuare a crescere.

In questo contesto volatile, la paura di una correzione può frenare coloro che non hanno ancora investito, soprattutto con valutazioni in molti mercati, in particolare negli USA, che appaiono elevate. Eppure, le volatilità a breve termine non dovrebbero distrarci dall’obiettivo di generare rendimenti nel lungo periodo. Quindi cosa dovrebbero fare gli investitori quando mirano a impiegare nuovo capitale?

L’‘allocatore intelligente’ – per citare liberamente il pioniere dell’analisi della sicurezza Benjamin Graham – comprende che il capitale lasciato inattivo viene erodato dall’inflazione. Per preservare e accrescere la ricchezza, il contante deve essere messo a lavorare nei mercati. La domanda pratica non è quindi se investire, ma come. Di fronte all’attuale rallentamento della crescita globale, all’incertezza politica e alle tensioni geopolitiche, gli investitori solitamente inquadrano la scelta in termini di due approcci:

Investimento Lump-sum: impiegare l’intero capitale in un’unica transazione, con conseguente esposizione completa e immediata ai movimenti di mercato. Dollar-cost averaging (DCA): un approccio introdotto da Benjamin Graham, che suddivide la somma in porzioni fisse investite a intervalli regolari, indipendentemente dalle condizioni di mercato.

L’Evidenza Storica: Il Vantaggio del Lump-Sum

Per soppesare i meriti di questi due approcci, abbiamo eseguito una semplice analisi. Da gennaio 1990, come si sarebbe comportato un investitore che avesse impiegato capitale in azioni globali (misurate dall’indice MSCI All Country World Total Return) o come somma lump sum (tutto in una volta) o in tre mesi a tranche uguali, con il contante non investito detenuto in fondi del mercato monetario USA a tre mesi?

I risultati appaiono chiari. Storicamente, il dollar-cost averaging ha sottoperformato l’investimento lump-sum nel 61% di questi periodi di tre mesi, con una sottoperformance media del -0,5% e una mediana del -0,7%. Poiché le azioni salgono all’incirca i due terzi delle volte da una prospettiva mensile, secondo la nostra analisi, ha senso che ritardare l’esposizione spesso penalizzi i rendimenti. Non sorprende che i momenti di relativa forza per l’approccio DCA si concentrino intorno alle recessioni, quando i mercati scendono e l’ingresso graduale attenua il colpo.

Mitigare il Rischio: Il Ruolo del Dollar-Cost Averaging

L’investimento lump sum è sempre la strategia migliore, allora? Da un punto di vista di pura massimizzazione del rendimento, l’analisi storica pende a suo favore. Eppure, il dollar-cost averaging ha un pregio sotto un altro aspetto: la mitigazione del rischio. In media, i suoi risultati sono stati positivi il 69% delle volte contro il 67% per l’investimento lump sum. La sua volatilità è stata inferiore (11,0% contro 15,4%) e la sua dispersione dei rendimenti più stretta. In altre parole, alimentare gradualmente il capitale nei mercati spesso offre minimi inferiori, ma può anche offrire minimi più bassi.

Guardare agli estremi rafforza il punto. Nei dieci peggiori periodi dal 1990, l’approccio dollar-cost averaging ha perso il -15% rispetto al -21% per l’investimento lump-sum, con il drawdown più grave del -27% contro il -34%. Al contrario, nei dieci migliori periodi, l’investimento lump-sum ha superato il DCA in media di 8 punti percentuali, catturando guadagni fino al +33% contro il +22% del DCA.

In definitiva, investire significa gestire i rischi. L’investimento lump-sum ha storicamente offerto rendimenti superiori nel lungo termine per l’impiego di un afflusso di capitale, in particolare in ambienti in cui i rischi di recessione sembrano bassi. Al contrario, il beneficio del dollar-cost averaging risiede nel controllo del rischio a breve termine. Può essere un modo utile per mitigare i rischi di una contrazione economica a breve termine. Andando oltre questa analisi, i dati storici ci ricordano che la disciplina e il tempo nel mercato – piuttosto che i tentativi di timing di mercato a breve termine – forniscono costantemente la base per un approccio d’investimento robusto e a lungo termine.