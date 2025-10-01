Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) sostiene concretamente l’inclusione sociale e il benessere psico-fisico con il progetto “Spazio Sei – Dimensione Snoezelen” della Cooperativa sociale Aclicoop. L’iniziativa, selezionata nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, e in collaborazione con CESVI, mira a realizzare al Centro Diurno Carducci di Mirano un luogo innovativo per il rilassamento e l’autoregolazione emotiva attraverso esperienze sensoriali personalizzate.

Il Programma Formula a Supporto della Qualità della Vita

Il progetto è parte del Programma Formula di Intesa Sanpaolo, dedicato alla sostenibilità ambientale, all’inclusione sociale e all’accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. L’obiettivo è offrire risposte esperienziali, non solo terapeutiche, a chi vive una condizione di vulnerabilità (disabilità, disturbi dello spettro autistico, patologie croniche o neurodegenerative).

Tutti possono partecipare alla raccolta fondi fino al 31 dicembre sulla piattaforma di crowdfunding della Banca, For Funding ($https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/spazio-sei$). Intesa Sanpaolo non si limita al ruolo di promotore: contribuirà attivamente al raggiungimento del traguardo dei 100mila euro aggiungendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online.

Snoezelen: Il Metodo per l’Equilibrio Psico-Fisico

Il cuore del progetto è la realizzazione di una Stanza Snoezelen, basata su un metodo che combina stimolazione sensoriale controllata e rilassamento. Questo ambiente sicuro utilizza luci soffuse, suoni delicati, texture morbide e profumi naturali per creare un’esperienza multisensoriale che favorisce l’equilibrio psico-fisico, l’attivazione cognitiva e nuove forme di comunicazione, specialmente per chi ha difficoltà nell’espressione verbale.

I fondi raccolti saranno impiegati per:

Formare un’ équipe di 10 operatori specializzati sul metodo Snoezelen.

sul metodo Snoezelen. Progettare e realizzare la stanza multisensoriale con interventi infrastrutturali e l’acquisto di materiali specifici.

con interventi infrastrutturali e l’acquisto di materiali specifici. Certificare lo spazio e definire le linee guida per il corretto utilizzo.

Garantire la presenza di figure educative e professionali dedicate.

dedicate. Gestire l’avvio e promuovere l’iniziativa.

Apertura al Territorio e Impatto Sociale

Spazio Sei sarà un punto di riferimento non solo per gli utenti del Centro Diurno, ma per l’intero territorio, accessibile a circa 150 persone tra adulti con disabilità, bambini/ragazzi/adulti con disturbi dello spettro autistico, anziani con decadimento cognitivo e minori con disturbi dello sviluppo. Sarà aperto a famiglie, operatori scolastici e servizi sociosanitari del Miranese.

Le Dichiarazioni

Sara Bobbo, Presidente di Aclicoop Cooperativa Sociale, ha dichiarato: “Con Spazio Sei – Dimensione Snoezelen vogliamo offrire alle persone che quotidianamente affianchiamo un ambiente accogliente e capace di promuovere benessere psico-fisico ed emotivo. Il nostro obiettivo è da sempre quello di mettere al centro la persona con la sua unicità e lavorare, su più fronti, per migliorare la sua qualità di vita. Spazio Sei ci spinge ad esplorare nuove risposte soprattutto in relazione ai bisogni che le persone con disabilità complessa esprimono, ma anche, in prospettiva futura, a promuovere sul territorio un’esperienza a sostegno del benessere della comunità. La collaborazione con Intesa Sanpaolo e CESVI ci permette di trasformare un sogno in un progetto concreto che saprà dare un’opportunità di valore al nostro territorio. Ci auguriamo che tanti cittadini, famiglie e realtà locale possano sentirsi parte di questo percorso e sostenerlo con la loro vicinanza”.

Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Abbiamo scelto il progetto della cooperativa Aclicoop perché, integrandosi con le attività già presenti sul territorio, offre un approccio multidisciplinare che mette al centro le esigenze emotive e il benessere delle persone. Siamo una banca ma soprattutto un’istituzione a servizio della crescita dei territori e ci impegniamo per sostenere e migliorare l’inclusione, la sostenibilità e la riduzione delle disuguaglianze, a beneficio della collettività”.

L’iniziativa si inserisce nell’obiettivo strategico del Gruppo guidato da Carlo Messina a favore della crescita del Paese e della riduzione dei divari sociali.