Ogni cittadino italiano genera più di 16 chilogrammi di rifiuti elettronici all’anno, ma soltanto il 40% di questi viene correttamente raccolto. Questa gestione incompleta comporta danni ambientali significativi a causa della dispersione di metalli pesanti, oltre a perdite economiche rilevanti legate al mancato recupero di materie prime critiche. Per affrontare questa problematica, i consorzi Ecoped e Ridomus, entrambi parte dell’Hub Safe, hanno lanciato MyRaee, un’app gratuita patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L’applicazione, disponibile su App Store e Google Play, permette di identificare con una semplice foto un dispositivo elettronico non più funzionante, offrendo immediatamente indicazioni su dove portarlo per la riparazione o il corretto riciclo.

Giuliano Maddalena, direttore dei consorzi Ecoped e Ridomus, ha spiegato:

“MyRaee è stata concepita per aiutare i cittadini a comprendere meglio il settore dei rifiuti elettrici ed elettronici e a diventare protagonisti di scelte consapevoli. Si tratta di uno strumento facile da usare che sensibilizza sull’importanza della riparazione e, quando questa non è possibile, sul corretto smaltimento. Con un semplice gesto ciascuno può fare la differenza, contribuendo alla tutela dell’ambiente e conoscendo i propri diritti come consumatore.”

L’app utilizza un sistema di intelligenza artificiale per il riconoscimento visivo dei dispositivi, segnalando i centri di assistenza autorizzati e i punti di raccolta comunali più vicini, visualizzabili su una mappa interattiva integrata con Google Maps. Inoltre, fornisce dettagli sulla garanzia legale di 24 mesi e sui diritti dei consumatori, come il ritiro gratuito del vecchio apparecchio in caso di acquisto di uno nuovo e la consegna senza obbligo di acquisto dei piccoli dispositivi elettronici presso i grandi punti vendita.

MyRaee consente anche di segnalare eventuali disservizi, che verranno gestiti direttamente dai Consorzi. Su questo Maddalena ha aggiunto:

“MyRaee incarna la nostra visione di innovazione digitale al servizio della sostenibilità e dell’economia circolare.”

Attraverso questa iniziativa, i consorzi puntano a incentivare comportamenti responsabili nella vita quotidiana dei cittadini, contrastando al contempo i traffici illeciti legati alla dispersione incontrollata dei rifiuti elettronici.