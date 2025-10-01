I ricavi di ICOP S.p.A. Società Benefit hanno registrato un aumento significativo, raddoppiando a 160 milioni di euro, con una crescita del 104%. L’EBITDA ha raggiunto i 26,9 milioni, pari a un incremento del 37%, mentre il margine EBITDA si è attestato al 16,8%. L’utile netto è cresciuto del 47%, toccando i 10,8 milioni. Il backlog supera 1,4 miliardi di euro, mentre la posizione finanziaria netta si attesta a 132,9 milioni.

Questi dati consolidati riguardano il primo semestre del 2025 e riflettono l’andamento di una delle principali realtà europee nel settore dell’ingegneria del sottosuolo, specializzata in fondazioni speciali e microtunnelling.

ICOP, prima società benefit del proprio settore, opera a livello globale con una forte presenza negli Stati Uniti tramite la controllata AGH e direttamente nei maggiori mercati europei. Tra i suoi progetti si annoverano opere per le metropolitane di Parigi e Copenaghen, oltre a interventi di rafforzamento delle infrastrutture di trasporto energetico e idrico, come gasdotti e acquedotti. La sede principale del gruppo si trova a Basiliano, in provincia di Udine, ed impiega oltre 1.100 persone in tutto il mondo.

Nel corso del 2025 ICOP ha concluso due acquisizioni rilevanti: quella di AGH negli Stati Uniti e di Palingeo in Italia. Questi investimenti sono stati definiti dal presidente e amministratore delegato Piero Petrucco come “strategici”, poiché rafforzano significativamente la posizione del gruppo sia nel settore delle fondazioni che nei mercati statunitensi e italiani.

Piero Petrucco ha dichiarato:

“Le sinergie derivanti da queste acquisizioni inizieranno a manifestarsi nei prossimi mesi e consentiranno di perfezionare ulteriormente le tecnologie trenchless, nonché di espandersi in settori ad alta marginalità come le opere marittime e la manutenzione portuale.”

Il gruppo continua pertanto a sviluppare le proprie competenze nel microtunnelling e nelle tecniche innovative del sottosuolo, consolidando la propria leadership internazionale in un mercato estremamente competitivo e in crescita.