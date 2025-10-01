La novità politica è significativa. Al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, piace il modello adottato a Milano per la gestione dello stadio. In particolare, trova interessante l’approccio applicato a San Siro, dove il Consiglio comunale ha recentemente approvato la cessione della struttura ai due club milanesi, che potranno così demolire il vecchio Meazza e costruire un nuovo impianto.

Per il primo cittadino partenopeo, l’idea appare più che altro nella parte relativa alla vendita dello stadio di Fuorigrotta al club cittadino, ovvero al Napoli. Un approccio quindi incentrato sul passaggio della proprietà dell’impianto sportivo direttamente alla società calcistica locale.

È importante sottolineare come, a Milano, le squadre coinvolte siano due, Inter e Milan, così come avviene in città come Torino, Roma e Genova. A Napoli, invece, l’attenzione è concentrata soprattutto sul Calcio Napoli, la società guidata da Aurelio De Laurentiis, che da anni si posiziona stabilmente tra i top club europei e attualmente detiene il titolo di Campione d’Italia.

Gaetano Manfredi ha dichiarato:

“Ho sempre detto che se ci fosse un grande progetto imprenditoriale e la volontà di investire sullo stadio Maradona da parte dei privati, in particolare della squadra, noi saremmo disponibili.”

Ha poi aggiunto:

“Dai dati che emergono, le due società milanesi investiranno circa 1,2 miliardi di euro, una cifra importante. Se anche qui ci fosse la stessa disponibilità, non ci opporremmo a un percorso similare. Inoltre, a Milano è stato definito anche un iter amministrativo preciso.”

Le differenze sostanziali con il modello milanese

A Napoli la situazione presenta però elementi di divergenza rispetto a Milano. Non solo per l’entità degli investimenti — che nella città lombarda sono suddivisi tra due club, mentre nel capoluogo campano l’intero onere finanziario ricadrebbe su De Laurentiis — ma anche per le posizioni delle parti coinvolte.

In passato, Aurelio De Laurentiis ha espresso con fermezza la sua mancanza di interesse a investire nello stadio Maradona, come emerge da una sua nota ufficiale rilasciata prima dell’estate. In essa ha spiegato chiaramente che non intende affrontare spese significative per la ristrutturazione dell’impianto.

Diversamente da quanto accaduto con lo stadio di San Siro, per cui è stato trovato un accordo tra le società e l’amministrazione comunale, a Napoli la strada appare quindi più complicata. Questo rende il modello milanese un esempio interessante, ma non direttamente replicabile senza una forte partecipazione economica da parte dei privati locali.