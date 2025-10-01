FVS Sgr S.p.A., controllata dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo, ha acquisito una partecipazione di maggioranza nel capitale di Biolab Srl, una società con sede a Gorizia specializzata nella produzione di alimenti plant based.

L’operazione si è concretizzata attraverso la creazione di Lion 2 Spa, società in cui hanno investito FVS con il 53% e Banca Ifis come co-investitore con una quota di minoranza. Il fondatore di Biolab, Massimo Santinelli, che continuerà a ricoprire il suo ruolo all’interno dell’azienda, insieme alla società Itinera, ha inoltre reinvestito nell’iniziativa. Il progetto è stato supportato da Sparkasse Cassa di Risparmio di Bolzano, che ha fornito il finanziamento per il piano industriale di Biolab.

Fondata a Gorizia nel 1991 da Massimo Santinelli come laboratorio artigianale, Biolab rappresenta oggi una delle realtà italiane di riferimento nella produzione di alimenti biologici, vegetariani e plant based. La maggior parte dei prodotti viene realizzata negli stabilimenti di Gorizia e in quello acquisito a San Daniele del Friuli (in provincia di Udine) nel 2025, con un organico complessivo di circa 150 dipendenti.

Con questo investimento, FVS ha completato la settima operazione all’interno del fondo denominato “Sviluppo PMI 2”, volto a sostenere la crescita delle piccole e medie imprese nel territorio.