FVS Sgr, società controllata dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo, per conto del Fondo Sviluppo PMI 2, ha completato l’acquisizione della maggioranza del capitale di Biolab S.r.l., azienda goriziana di riferimento nel settore degli alimenti plant based e biologici. L’operazione mira a creare un polo di rilevanza nazionale nel comparto, con l’obiettivo di crescita interna e per linee esterne (build-up).

L’acquisizione è stata perfezionata tramite la newco Lion 2 S.p.A., dove FVS detiene il 53% del capitale.

La compagine societaria e i co-investitori

Nell’operazione è stata coinvolta anche Banca Ifis come co-investitore finanziario di minoranza. Hanno reinvestito il fondatore di Biolab, Massimo Santinelli, che mantiene il suo ruolo, e Itinera, società controllata da Gianluca Scalise. L’operazione ha visto il supporto finanziario di Sparkasse Cassa di Risparmio di Bolzano per il piano industriale.

Biolab, fondata a Gorizia nel 1991, è oggi tra le principali realtà italiane nella produzione di alimenti biologici, vegetariani e plant based (tofu, seitan, affettati vegetali, gastronomia, etc.), con marchi propri (Biolab, Liveg) e in private label, con una crescente presenza sui mercati esteri. L’azienda conta circa 150 dipendenti in quattro stabilimenti tra Gorizia e San Daniele del Friuli (UD) e ha un fatturato attuale di circa 24 milioni di euro.

Il piano di sviluppo

Il settore plant based è in forte crescita, guidato da consumatori attenti a salute e sostenibilità, con prospettive future di crescita a doppia cifra in mercati come Germania, Gran Bretagna, Francia, Spagna e Italia. Massimo Santinelli, Presidente di Biolab, ha promosso l’operazione con FVS per raggiungere significativi obiettivi di ulteriore sviluppo commerciale e industriale, attraverso:

Una maggior penetrazione commerciale sul mercato domestico ed estero. L’introduzione di nuovi prodotti. La crescita per linee esterne (build-up) per creare il polo nazionale.

L’investimento in Biolab è la settima operazione del fondo “Sviluppo PMI 2” di FVS, a quattro anni dal suo avvio (luglio 2021), con circa l’80% della dotazione investita in settori diversificati.

Le dichiarazioni

Massimo Santinelli, Presidente di Biolab, ha commentato: “La nuova operazione con FVS dà continuità a quella instaurata con Friulia che ha portato Biolab a risultati ottimi. In questo momento particolare dell’economia, il settore plant based vive una forte crescita dettata da una sempre più forte consapevolezza dell’importanza dell’alimentazione sana e sostenibile, in particolare nel mondo del biologico che Biolab da 35 anni propone a livello nazionale ed estero. Lo sviluppo dell’azienda ci trova pronti grazie all’esperienza fatta in questi anni e grazie, in particolar modo, a tutti i collaboratori che in Biolab hanno creduto nel progetto e nella crescita.”

Fabrizio Spagna, Presidente di FVS, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver costruito questa operazione di sistema coinvolgendo partner di standing come Banca Ifis, in qualità di co-investitore, ed il Gruppo Sparkasse, come partner bancario dell’operazione. Tutti i soggetti finanziari coinvolti hanno visto in Biolab una realtà industriale sana e ben gestita, con impianti e macchinari tecnologicamente avanzati e altamente automatizzati e soprattutto prodotti, idee e strategie di posizionamento ben definite. Tali fondamentali consentiranno nei prossimi anni di realizzare percorsi di crescita importanti partendo da un fatturato attuale di Biolab di circa 24 milioni, in un settore che ben si presta ad operazioni aggregative.”