La campagna FrecciaRosa torna per il quindicesimo anno consecutivo a bordo dei treni di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) – Frecce, Intercity e Regionale – per promuovere la prevenzione oncologica. Per tutto il mese di ottobre, i viaggiatori avranno la possibilità di ricevere consulenze mediche gratuite e informazioni essenziali per la salute direttamente a bordo, grazie alla collaborazione con i medici dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM).

L’iniziativa, promossa dal Gruppo FS e dalla Fondazione IncontraDonna, si conferma un appuntamento di grande impatto sociale, con l’obiettivo primario di portare la prevenzione più vicino ai cittadini, trasformando treni e stazioni in spazi di informazione e dialogo.

Il Contesto: Un Impegno Collettivo Contro il Cancro

La necessità di campagne come FrecciaRosa è sottolineata dai dati: ogni giorno in Italia, più di 1.000 persone ricevono una diagnosi di cancro, con una stima di 390.100 nuovi casi nel 2024. Tuttavia, la prevenzione gioca un ruolo cruciale: fino al 40% dei casi può essere evitato grazie a stili di vita corretti e all’adesione ai programmi di screening offerti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre alla Medaglia del Presidente della Repubblica per il terzo anno consecutivo.

Le Dichiarazioni: L’Importanza della Sensibilizzazione

Il lancio della campagna è avvenuto a Roma, alla presenza del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha evidenziato la priorità della sanità pubblica: “Portare la prevenzione sempre più vicino alle italiane e gli italiani è una priorità assoluta. Dobbiamo sensibilizzare i cittadini a prendersi cura della propria salute, anche quando si sta bene. Vincere il cancro è una sfida che abbiamo messo al primo posto da subito e lavoriamo ogni giorno per promuovere gli stili di vita sani e migliorare l’adesione ai programmi di screening gratuiti offerti dal Servizio Sanitario Nazionale. Servono un impegno collettivo ed un approccio proattivo: in questa direzione si muove anche la campagna FrecciaRosa che da 15 anni attraversa in treno l’Italia per rafforzare, grazie al contributo prezioso di medici e volontari, la prevenzione del tumore al seno”.

Tommaso Tanzilli, Presidente del Gruppo FS Italiane, ha sottolineato la vocazione del Gruppo: “FrecciaRosa è la testimonianza concreta dell’impegno del Gruppo FS per la salute e il benessere delle persone. La collaborazione con Fondazione IncontraDonna, AIOM e con tutte le Istituzioni coinvolte dimostra quanto sia fondamentale creare sinergie quando si affrontano temi così rilevanti per la collettività. In quindici anni – ha sottolineato Tanzilli – FrecciaRosa è diventata un punto di riferimento a livello nazionale per la prevenzione oncologica, raggiungendo milioni di viaggiatori e trasformando il treno e le stazioni in spazi di informazione, dialogo e sensibilizzazione”.

Adriana Bonifacino, Fondatrice di Fondazione IncontraDonna, ha ricordato l’importanza dell’adesione ai programmi di screening: “Da quindici anni FrecciaRosa attraversa tutto il territorio nazionale. In alcune fasce di età, sarà possibile effettuare anche visite senologiche e l’eventuale ecografia di supporto, per meglio indirizzare agli approfondimenti nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. In Italia sono attivi tre programmi di screening oncologico, rivolti a specifiche fasce di età, per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto. L’adesione della popolazione resta però ancora disomogenea tra le Regioni, evidenziando la necessità di potenziare la sensibilizzazione e l’organizzazione territoriale. Basta pensare che la partecipazione complessiva si attesta al 41%”.

I Servizi Offerti: A Bordo e a Terra

Per tutto il mese di ottobre, dal lunedì al venerdì, i viaggiatori potranno usufruire a bordo dei treni (su tratte selezionate) di:

Informazione e consulenza medica gratuita sulla prevenzione oncologica, con professionisti AIOM.

sulla prevenzione oncologica, con professionisti AIOM. Teleconsulti prenotabili per chiarimenti e suggerimenti da approfondire successivamente.

prenotabili per chiarimenti e suggerimenti da approfondire successivamente. Distribuzione del “Vademecum Salute”, redatto con il Ministero della Salute.

Inoltre, è confermata la tappa a terra presso Scalo San Lorenzo (spazi di FS Logistix) il 21 ottobre con il truck della prevenzione. L’iniziativa, in collaborazione con ASL Roma 1 e l’Università La Sapienza di Roma, offrirà gratuitamente screening per la prevenzione del tumore al seno e la vaccinazione contro l’HPV. Nelle precedenti edizioni, FrecciaRosa ha raggiunto 42 milioni di passeggeri e fornito 1.500 prestazioni dirette.

Le Novità 2025: Sport e Ricerca

L’edizione 2025 presenta un nuovo claim: “Da 15 anni la prevenzione viaggia con noi”, un logo rinnovato e il nuovo sito frecciarosa.it. Si arricchiscono le collaborazioni con il mondo dello sport: la FIGC e la Federazione Italiana Rugby sosterranno la diffusione dei messaggi di sensibilizzazione. Infine, Fondazione IncontraDonna destinerà un contributo concreto a un progetto di ricerca sul tumore del seno.