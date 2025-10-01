Il mondo del franchising italiano si prepara a celebrare la sua forza e resilienza. Da domani, 2 al 4 ottobre 2025, l’Allianz MiCo ospiterà il Salone Franchising Milano, l’appuntamento di Fiera Milano supportato da Eurospin come main partner. L’evento si conferma un crocevia fondamentale per aspiranti imprenditori e operatori di settore, in un contesto dove il franchising dimostra di essere una leva strategica per l’economia nazionale.

Il Comparto Macina Record: +5,4% nel Fatturato

I dati di Assofranchising attestano la salute eccellente del comparto, che non risente del contesto economico globale. Il franchising vale oggi l’1,8% del valore aggiunto nazionale e ha chiuso il 2024 con un giro d’affari di 35,8 miliardi di euro, in crescita del +5,4% rispetto al 2023.

Crescono anche gli indicatori operativi: il numero di punti vendita ha raggiunto quota 67.275 unità (+2,2%) e l’occupazione è salita a 293.791 addetti (+2,1%). Segno di fiducia è il ritorno alla crescita delle reti attive: 931 insegne operative (+0,2%), invertendo il trend negativo precedente. Le proiezioni per il 2025 confermano l’ottimismo, con una crescita complessiva del fatturato prevista al +3,9%.

L’investimento iniziale medio per avviare un’attività in franchising si aggira intorno ai 120.000 Euro, con una fee di ingresso media, prevista nel 74% dei casi, di circa 15.000 Euro.

Formazione e Innovazione: I Pilastri del Salone

La kermesse milanese si concentra sulla formazione e l’aggiornamento professionale, in collaborazione con Retail Hub. Il palinsesto è costruito su tre principi fondamentali: formazione (strumento essenziale per la crescita), accesso al credito (leva per la sostenibilità) e autoimpiego (caratteristica centrale dell’affiliazione commerciale).

L’agenda degli incontri affronterà le grandi trasformazioni del retail:

Format digital-first e ibridi (phygital), con attenzione a business e sostenibilità .

(phygital), con attenzione a business e . Customer experience , con la trasformazione dello store in luogo esperienziale.

, con la trasformazione dello store in luogo esperienziale. Strategie di sviluppo , dalla scelta delle location ai format di prossimità e all’espansione internazionale.

, dalla scelta delle location ai format di prossimità e all’espansione internazionale. Sostenibilità come asset competitivo, includendo indicatori ESG e best practice di inclusione sociale.

come asset competitivo, includendo indicatori e best practice di inclusione sociale. Innovazione tecnologica, con focus su Intelligenza Artificiale e digitalizzazione avanzata.

Le Academy Interne e Il Ruolo dell’Università

Il Salone si posiziona come piattaforma formativa a 360 gradi. L’Università degli Studi di Milano Bicocca e la Luiss Business School presenteranno percorsi e master per creare nuove professionalità. Le associazioni di categoria (Assofranchising, Confimprese, Federfranchising) offriranno consulenze su strumenti normativi e linee guida.

Accanto a questi attori, spicca l’investimento dei franchisor in vere e proprie academy interne. Esempi significativi sono: