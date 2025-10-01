Fondazione Amplifon compie un passo decisivo nella sua strategia internazionale per l’inclusione sociale. L’attività in Spagna è stata ufficialmente avviata con il lancio del “Progetto Ciao!” in due residenze sanitarie assistenziali a Barcellona.

L’iniziativa, realizzata in sinergia con Fundación GAES Solidaria (fondazione legata al marchio GAES di Amplifon in Spagna), mira a combattere l’isolamento degli anziani tramite la tecnologia e la socialità.

La Tecnologia al Servizio della Socialità

Il “Progetto Ciao!”, nato in Italia nel 2020 durante la pandemia, è un modello di successo basato sull’utilizzo di sistemi innovativi di video-conferenza. Questi strumenti permettono agli anziani ospiti delle strutture di dialogare a distanza con le persone care, ma anche di connettersi con altre residenze.

L’evoluzione del progetto ha portato alla creazione di un vero e proprio palinsesto quotidiano di contenuti per l’intrattenimento, curati dalla Fondazione: si va da concerti e viaggi virtuali a lezioni di yoga e arte terapia.

Oggi, il progetto ha una portata internazionale impressionante, coinvolgendo circa 28.000 anziani in oltre 280 strutture distribuite in sei paesi: Italia, Australia, Francia, Portogallo, Svizzera e, da oggi, Spagna.

Barcellona come Punto di Partenza

In questa prima fase spagnola, il progetto coinvolge più di 200 ospiti di due RSA di Barcellona: la Residenza Vallbona e la Residenza Jaume Batlle, entrambe gestite da Fundació Pere Mata, un ente catalano specializzato nell’assistenza a persone fragili.

Alla presentazione, tenutasi presso la residenza Vallbona, hanno partecipato figure istituzionali e dirigenziali di rilievo, tra cui Susan Carol Holland, presidente di Amplifon e Fondazione Amplifon, Maria José Gassó, presidente di Fundación GAES Solidaria, e il Console d’Italia a Barcellona Gabriele Luca Fava.

Le Dichiarazioni Ufficiali

Susan Carol Holland, presidente di Fondazione Amplifon, ha commentato l’espansione: “Con l’avvio di ‘Ciao!’ in Spagna, estendiamo la presenza internazionale della Fondazione a un Paese molto importante per il nostro gruppo, in linea con il DNA globale di Amplifon. Per la prima volta, avviamo un progetto in sinergia con Fundación GAES, una fondazione nostra gemella, profondamente radicata e riconosciuta in Catalogna e in tutta la Spagna. Insieme, condividiamo i valori di inclusione sociale e solidarietà alla base di questo progetto”.

Maria Cristina Ferradini, consigliere delegato di Fondazione Amplifon, ha sottolineato il ruolo dei volontari: “Continua il nostro percorso di internazionalizzazione e siamo entusiasti di poter avviare le nostre progettualità anche in Spagna, offrendo nuove occasioni di socialità e intrattenimento a un numero crescente di persone anziane. Questa iniziativa è frutto della collaborazione con Fundación GAES ma anche del contributo indispensabile dei colleghi volontari di GAES: essi rappresentano una risorsa strategica essenziale per la Fondazione e il successo del ‘Progetto Ciao!’. Siamo partiti da due residenze a Barcellona e siamo aperti a connettere altre strutture, sia in Catalogna che nel resto della Spagna, che desiderano coinvolgere i propri ospiti in innovative opportunità di relazione e inclusione sociale”.