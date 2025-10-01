Fincantieri accelera sulla frontiera dei materiali avanzati per il settore navale, sia civile che militare. Il colosso della cantieristica ha siglato un Memorandum of Understanding (MoU) con Aeronautical Service, una PMI specializzata in soluzioni aerospaziali, per una collaborazione strategica volta all’adozione su larga scala di materiali compositi a base carbonio e tecnologie innovative.

L’accordo è stato formalizzato a La Spezia in occasione di Seafuture 2025 da Mauro Manzini, Vice President Sales della Divisione Navi Militari di Fincantieri, e Kris Bordignon, Amministratore Delegato di Aeronautical Service (entrambi nella foto, in un momento dell’incontro).

Il Cambio di Paradigma: Oltre l’Acciaio

Con questa intesa, Fincantieri compie un passo decisivo nella sua strategia industriale che mira a estendere il proprio perimetro tecnologico oltre l’impiego tradizionale dell’acciaio. L’obiettivo è consolidare il proprio ruolo di abilitatore di innovazione nei segmenti di mercato più avanzati e ad alta intensità tecnologica.

I materiali compositi in carbonio, arricchiti da nanotecnologie e soluzioni ingegneristiche proprietarie, offrono un insieme di benefici chiave e strategici: leggerezza strutturale, riduzione delle firme radar, infrarosse e magnetiche (caratteristiche stealth), elevata resistenza meccanica, protezione balistica, ignifugazione e modularità. Tali caratteristiche li rendono cruciali per l’evoluzione delle piattaforme sia militari che civili, dove performance e sicurezza sono determinanti.

Focus su Unità Navali di Nuova Generazione

La collaborazione si concentrerà in particolare sullo sviluppo di una nuova unità ad alta velocità di tipo CCH (Combatant Craft Heavy). Sarà realizzata con materiali compositi in fibra di carbonio potenziati tramite nanotecnologie.

Questa nuova unità sarà dotata di prestazioni stealth all’avanguardia grazie alla riduzione delle segnature radar (RCS), infrarosso e magnetica, garantendo al contempo sicurezza e resilienza con materiali compositi multifunzionali che includono caratteristiche ignifughe e di protezione balistica. Inoltre, l’unità supporterà operazioni con droni, munizionamento loitering e tecnologie avanzate di sorveglianza e comunicazione, con payload totalmente riconfigurabili per adattarsi a diversi profili di missione.

Le Voci dei Protagonisti

L’intesa è anche una conferma della capacità di Fincantieri di valorizzare il tessuto delle PMI italiane, promuovendo l’innovazione attraverso modelli industriali aperti e sinergici.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha dichiarato: “Grazie a questo accordo affermiamo con chiarezza il nostro ruolo pionieristico nell’introduzione dei materiali compositi in mare. È un cambio di paradigma tecnologico che punta a coniugare innovazione, sicurezza e sostenibilità in tutte le applicazioni strategiche, civili e militari. Siamo felici di collaborare con Aeronautical Service, PMI tecnologicamente all’avanguardia, per progettare insieme la prossima generazione della cantieristica”.

Kris Bordignon, Amministratore Delegato di Aeronautical Service, ha commentato: “Per Aeronautical Service è un grande onore collaborare con un gruppo di eccellenza come Fincantieri. Questo accordo interamente italiano rafforza la nostra missione di trasferire innovazione a partner industriali di primo piano, valorizzando la nostra competenza nei materiali avanzati e nelle piattaforme di nuova generazione”.