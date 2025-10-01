Eprcomunicazione, società attiva nella comunicazione e relazioni pubbliche, ha registrato una forte accelerazione nel primo semestre 2025. Il Valore della Produzione ha raggiunto 5.116.277 euro, segnando un incremento del 42% rispetto al 30 giugno 2024. La performance è stata trainata dalla crescita dei due rami principali del Gruppo.

La Redditività Exploit: EBITDA a Quasi 700mila Euro

Il forte aumento del fatturato ha avuto un impatto diretto e significativo sulla redditività. L’EBITDA 2025 è balzato a 693.210 euro, un dato che si confronta con i soli 33.312 euro dello stesso periodo dell’anno precedente, evidenziando una crescita di quasi 20 volte (moltiplicata per 20).

Anche il Reddito Operativo (EBIT) è tornato in territorio positivo, attestandosi a 196.088 euro, rispetto al dato negativo di -324.275 euro registrato a metà 2024. Il Risultato d’Esercizio si avvicina al pareggio, chiudendo in passivo contenuto per 25.796 euro, ma in forte miglioramento rispetto al -382.284 euro del primo semestre 2024.

La crescita del Valore della Produzione è stata determinata dagli incrementi di fatturato di Eprcomunicazione SpA (+39%) e dalla controllata Justbit Srl (+47%), confermando il successo della strategia di digital transformation e ampliamento dei servizi.

Indebitamento e Strategia Territoriale

L’Indebitamento Finanziario Netto è salito a 1.781.433 euro, a fronte di una posizione di cassa positiva per 378.519 euro al 30 giugno 2024. Questo dato riflette verosimilmente gli investimenti strategici compiuti dal Gruppo nel periodo.

Daniele Albanese, nella foto, Amministratore Delegato di Eprcomunicazione, ha commentato: “Il primo semestre 2025 conferma la solidità del percorso di crescita che Eprcomunicazione ha intrapreso negli ultimi anni. L’incremento significativo del valore della produzione e la forte crescita della redditività dimostrano la capacità del Gruppo di attrarre nuovi clienti e di consolidare le relazioni con quelli esistenti, valorizzando al contempo le competenze delle nostre persone. L’apertura della nuova unità di Vicenza e l’acquisizione del 51% di Cernuto Pizzigoni & Partners rappresentano tappe fondamentali di una strategia volta a rafforzare la nostra presenza territoriale e ampliare l’offerta integrata di comunicazione e digital transformation“.

La strategia di espansione territoriale e di acquisizione, come l’acquisto del 51% di Cernuto Pizzigoni & Partners e l’apertura della nuova unità di Vicenza, sostengono il trend di crescita e mirano a consolidare il posizionamento del Gruppo nel mercato della comunicazione integrata.