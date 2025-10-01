Eni (nella foto, l’a .d. Claudio Descalzi) rafforza la sua posizione strategica in Africa occidentale. La compagnia energetica italiana e il Ministero delle Miniere, del Petrolio e dell’Energia della Costa d’Avorio hanno firmato ad Abidjan il contratto di esplorazione relativo al blocco offshore CI-707. L’accordo cementa ulteriormente la partnership tra l’Italia e il Paese africano.

L’Acquisizione Geologicamente Strategica

La nuova licenza copre un’area significativa di circa 2.926 chilometri quadrati nel bacino sedimentario ivoriano, con profondità d’acqua variabili tra i 1.000 e i 3.000 metri. Il periodo esplorativo concesso ha una durata massima di 9 anni.

Il blocco CI-707 riveste un’importanza geologica particolare: presenta una continuità geologica con il vicino blocco CI-205, dove Eni ha già annunciato la scoperta di Calao nel marzo 2024. Questa prossimità crea un’opportunità strategica per l’identificazione di strutture analoghe e apre la strada a futuri sviluppi sinergici e integrati.

Eni Raddoppia la Produzione in Vista

Eni, operativa in Costa d’Avorio dal 2017, consolida così la sua presenza portando a undici i blocchi offshore attivi (compresi i blocchi CI-101, CI-205, CI-401, CI-501, CI-504, CI-526, CI-706, CI-708, CI-801 e CI-802).

Attualmente, la produzione equity del Gruppo in Costa d’Avorio è di oltre 62.000 barili di petrolio e più di 75 milioni di piedi cubi di gas al giorno. Con l’avvio della fase 3 dei progetti in corso, Eni prevede un notevole incremento produttivo, con l’obiettivo di raggiungere 150.000 barili di olio e 200 milioni di piedi cubi di gas. L’acquisizione del CI-707 si inserisce in questa prospettiva di forte espansione energetica.