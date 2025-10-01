Successo clamoroso per la prima asta del MACSE (Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico), svoltasi il 30 settembre. Terna ha assegnato 10 GWh di capacità di accumulo nelle aree del Sud e nelle isole, coprendo il 100% del fabbisogno richiesto. L’esito ha evidenziato un rilevante interesse da parte del mercato, con un’offerta pari a oltre quattro volte la domanda.

L’asta ha catalizzato investimenti stimabili in circa un miliardo di euro, destinati alla realizzazione di impianti di stoccaggio, principalmente batterie agli ioni di litio, che entreranno in esercizio nel 2028. Questi sistemi sono fondamentali per sostenere la crescente diffusione delle fonti rinnovabili non programmabili e garantire la sicurezza della rete.

Prezzi Competitivi e Forte Competizione

Il dato finanziario più significativo riguarda il prezzo medio ponderato di assegnazione, pari a 12.959 €/MWh-anno, un valore che si è attestato molto al di sotto del premio di riserva fissato a 37.000 €/MWh-anno. Questo risultato conferma pienamente le previsioni di Terna sulla maturazione tecnologica e la riduzione dei costi degli impianti di accumulo.

I prezzi assegnati, sebbene differenti per area, dimostrano la forte competitività:

Centro Sud: 14.566 €/MWh-anno

14.566 €/MWh-anno Sud e Calabria: 12.146 €/MWh-anno

12.146 €/MWh-anno Sicilia: 15.846 €/MWh-anno

15.846 €/MWh-anno Sardegna: 15.029 €/MWh-anno

L’asta è stata infatti segmentata in quattro aree distinte (Centro Sud, Sud e Calabria, Sicilia e Sardegna), per ciascuna delle quali Terna ha definito quantitativi minimi e massimi da approvvigionare.

Il Commento dell’Amministratore Delegato

Giuseppina Di Foggia, nella foto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, ha espresso grande soddisfazione per i risultati: “Gli esiti dell’asta evidenziano una grande competizione ed un forte interesse da parte del mercato. Stiamo parlando di un volume di investimenti associato stimabile in circa un miliardo di euro, che permetterà di migliorare l’integrazione delle rinnovabili. Le prossime aste seguiranno l’evoluzione della generazione rinnovabile e dello sviluppo della rete: dal 2023 ad oggi sono già entrati in esercizio oltre 17 GW di nuovi impianti FER. Terna è in prima linea per garantire una rete elettrica sempre più resiliente, intelligente e sostenibile”.

MACSE: Strumento Chiave per la Transizione

Il MACSE è il meccanismo cruciale per l’approvvigionamento di capacità di stoccaggio e gioca un ruolo fondamentale per l’esercizio del sistema elettrico, permettendo la piena integrazione delle fonti rinnovabili non programmabili e fornendo i servizi di dispacciamento necessari.

La disciplina che regola il MACSE è stata definita da Terna in base al D.Lgs. 210/2021 e alla delibera ARERA 247/23, ottenendo l’approvazione della Commissione Europea a dicembre 2023 e, successivamente, l’approvazione finale del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a ottobre 2024.