«Oltre alla Toscana da cartolina esiste quella della manifattura, la Toscana industriale che garantisce prosperità. Tuttavia, durante la campagna elettorale ne è stato parlato troppo poco». Così si sono espressi ieri i dirigenti delle associazioni che costituiscono Confindustria Toscana, prima di incontrare i tre candidati alla presidenza della Regione: Eugenio Giani (centrosinistra), Alessandro Tomasi (centrodestra) e Antonella Bundu (Toscana Rossa).

I rappresentanti hanno presentato le loro proposte attraverso due documenti dettagliati, uno di Confindustria e l’altro di Ance, l’associazione dei costruttori edili, sottolineando la necessità che la manifattura torni a occupare un ruolo centrale nelle politiche regionali.

«Il nostro modello economico e produttivo è sotto pressione, con conseguenze dirette sulla coesione sociale dei territori. Questa rappresenta la nostra principale preoccupazione», ha dichiarato Maurizio Bigazzi, presidente regionale di Confindustria. Ha quindi aggiunto:

«Chiediamo che il primo atto della nuova legislatura sia l’avvio di un confronto volto a definire rapidamente un patto per la crescita e l’occupazione. Serve un autentico piano industriale per il futuro della Toscana, che definisca obiettivi, tempistiche e preveda momenti regolari di verifica e rendicontazione».

I due documenti contenenti le richieste delle imprese della regione delineano un quadro dettagliato della situazione attuale, mettendo in luce diverse criticità: dal calo delle esportazioni, elemento cruciale per l’economia locale, alla fuga dei cervelli, con circa 2.400 giovani laureati toscani che nel 2024 hanno lasciato la regione in cerca di opportunità lavorative altrove.

Le istanze sono organizzate in capitoli che individuano priorità e proposte operative, evidenziando sette settori chiave di intervento. Tra questi figurano la necessità di un piano volto alla reindustrializzazione della Toscana, lo sviluppo di politiche energetiche e la transizione ecologica, il potenziamento della formazione professionale, la snellimento della burocrazia, l’accelerazione della digitalizzazione, la rigenerazione urbana e la gestione della sicurezza idrogeologica.

Il documento si conclude con un dettagliato elenco di opere infrastrutturali indispensabili per la Toscana, comprendendo 45 interventi distribuiti provincia per provincia. Tra questi spiccano la nuova pista per l’aeroporto di Peretola, gli impianti per lo smaltimento di rifiuti tessili e cartari nelle zone di Prato e Lucca, oltre all’adeguamento della strada Tirrenica.

Rossano Massai, presidente di Ance Toscana, ha dichiarato che:

«In Parlamento sono in corso le discussioni sulla legge per la rigenerazione urbana e sul testo unico dell’edilizia. Successivamente sarà necessario rivedere sia la legge regionale 65 sull’urbanistica sia il Piano Paesaggistico Toscano (PIT). Chiediamo che le nostre istanze vengano prese in considerazione. Inoltre, esiste un’emergenza abitativa sia per gli affitti sia per la fascia media che riscontra difficoltà nell’acquisto. Servono norme più flessibili e un partenariato pubblico-privato efficace.»

Ance ha poi chiesto una revisione del Piano regionale delle cave, sottolineando che:

«Il fabbisogno previsto dal piano non è sufficiente, neppure per le opere pubbliche, motivo di grave preoccupazione.»

Per rafforzare la sicurezza nei cantieri, con particolare attenzione a quelli privati, Ance propone anche l’introduzione di una legge nazionale che certifichi e qualifichi le imprese edili.

Rivolgendosi alle imprese in senso lato, Bigazzi ha evidenziato che anche i settori dell’agricoltura, del turismo, dell’artigianato e del terziario avanzato rientrano nell’ambito industriale. Ha ricordato come Confindustria abbia sollecitato i tre candidati alle prossime elezioni a impiegare le risorse europee in modo più efficace, canalizzandole a sostegno delle imprese e degli inevitabili processi di trasformazione, sia digitale sia energetica.

Inoltre, le presidenti delle piccole imprese e dei giovani, rispettivamente Francesca Posarelli e Maria Graziani, hanno posto l’accento sull’importanza della formazione continua, del potenziamento degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e della necessità di una significativa semplificazione burocratica.

Bigazzi ha concluso sottolineando una carenza nel dibattito elettorale rispetto ai temi industriali:

«Durante la campagna elettorale si parla di molte questioni, come la situazione a Gaza e altri argomenti, ma il dibattito su coesione sociale e lavoro è spesso assente. Trovare un’occupazione e garantire il sostentamento alla propria famiglia sono priorità fondamentali. I prossimi 3-5 anni saranno determinanti per il futuro dell’industria e per il benessere della Toscana. Non è più tempo di rimandare.»