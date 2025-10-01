Via libera della Giunta regionale a una misura che sposta la data di entrata in vigore delle limitazioni alla circolazione per i veicoli Diesel Euro 5 nel Comune di Genova. Il provvedimento slitta di un anno, fissando il termine al primo ottobre 2026, e sarà applicato solo nel caso in cui i limiti di legge sugli inquinanti continuino a essere superati.

Il Nuovo Piano Qualità dell’Aria

La decisione è contenuta nel nuovo Piano della Qualità dell’Aria, un documento strutturale che ha superato la Valutazione Ambientale Strategica e che ora attende l’esame del Consiglio regionale. La scadenza originale, prevista nel piano emergenziale del 2018 per ridurre la concentrazione di biossido di azoto (NO2), era fissata al 2025.

La delibera offre al Comune di Genova un’alternativa: prima di procedere con i divieti di circolazione per gli Euro 5, la città potrà adottare misure compensative efficaci per raggiungere una riduzione degli inquinanti coerente con i vincoli europei.

Attendere gli Effetti dei Divieti Euro 4

La Regione Liguria ha motivato la proroga come una “scelta di buon senso”, arrivata a poche settimane dall’entrata in vigore delle restrizioni per i veicoli Euro 4. La ratio è quella di attendere e valutare l’efficacia dei divieti già vigenti, considerando che i dati di monitoraggio mostrano un costante miglioramento delle concentrazioni di inquinanti in città.

L’obiettivo primario resta l’obbligo di rientrare nei parametri previsti a livello europeo, soprattutto dopo la condanna da parte dell’Unione Europea che ha imposto al Paese, e quindi a Genova, di dare seguito alle prescrizioni ed evitare sanzioni.

La Dichiarazione dell’Assessore Giampedrone

L’assessore all’Ambiente di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone ha affermato: “Aver differito di un anno il termine per i nuovi divieti, previsti dal primo ottobre 2025 nel piano emergenziale del 2018, è certamente una scelta di buon senso, considerato che le restrizioni relative agli euro 4 sono entrate in vigore poche settimane fa. A fronte della richiesta del Comune, abbiamo condiviso la necessità di attendere gli effetti dei divieti vigenti e valutarne l’efficacia prima di procedere con ulteriori restrizioni, tenuto conto che i dati del monitoraggio mostrano un costante miglioramento delle concentrazioni in città.”

Giampedrone ha inoltre sottolineato: “L’auspicio è che le rilevazioni di Arpal documentino in futuro un’ulteriore progressiva riduzione delle concentrazioni di inquinanti nell’aria ma serve l’impegno di tutti per garantire il rispetto delle attuali limitazioni, in modo da rientrare nei parametri previsti a livello europeo ed evitare gli ulteriori interventi più restrittivi sugli euro5. Non dobbiamo dimenticare che ci muoviamo in un quadro molto puntuale dopo la condanna da parte dell’Unione europea: l’obiettivo è che il Paese e quindi il Comune di Genova possano dare seguito alle prescrizioni previste nella sentenza, evitando così le possibili sanzioni.”