Nel 2023, le micro e piccole imprese italiane hanno sostenuto una spesa complessiva di 8,8 miliardi di euro per il consumo di energia elettrica, con un costo superiore di 1,6 miliardi rispetto alla media europea. Questo dato emerge da un’analisi di Confartigianato, presentata in occasione della 21ª convention “Energies & Transition High School”.
Lo studio evidenzia come il prezzo medio dell’energia per le PMI in Italia si attesti a 28 centesimi di euro per kWh, risultando superiore del 22,5% rispetto alla media dell’Unione Europea.
Un elemento determinante è rappresentato dal peso fiscale: tasse e oneri incidono per 7,78 centesimi al kWh, oltre il doppio della media europea (+117,4%). Solo la Polonia registra una pressione fiscale ancora più elevata, pari a 7,90 centesimi.
Confartigianato sottolinea come questo fenomeno risulti paradossale, considerando che le grandi industrie energivore godono in bolletta di un carico fiscale più favorevole, inferiore del 19,6% rispetto alla media UE.
L’extra onere grava in misura particolare sulle regioni a vocazione manifatturiera: la Lombardia con 443 milioni di euro, il Veneto con 231 milioni, l’Emilia-Romagna con 208 milioni, il Piemonte con 181 milioni e la Toscana con 92 milioni.
Tra le province maggiormente colpite spiccano Brescia (80 milioni), Milano (65 milioni), Torino (64 milioni), Vicenza (62 milioni) e Bergamo (54 milioni).
Marco Granelli, presidente di Confartigianato, ha dichiarato:
“Il rincaro energetico penalizza fortemente la competitività delle piccole imprese. Non chiediamo trattamenti di favore, ma regole eque: oggi sono proprio le piccole realtà a sopportare i costi anche per i grandi consumatori.”
Un supporto concreto alle piccole imprese arriva dai Consorzi energetici di Confartigianato (Caem, CEnPI, Multienergia), che nel 2024 hanno gestito oltre 876 milioni di kWh e 70 milioni di metri cubi di gas per circa 73.000 clienti, contribuendo a un risparmio di 81.448 tonnellate di CO₂ grazie all’uso di energia rinnovabile certificata.
La convention ha affrontato temi strategici legati alla transizione energetica, tra cui i contesti geopolitici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, il ruolo del nucleare e le politiche necessarie per colmare il divario competitivo che attualmente penalizza l’Italia.