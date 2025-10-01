Il prossimo Congresso di World Boxing si terrà a Roma, Italia, il 23 novembre prossimo. La decisione, maturata in seguito a un accordo reciproco con la Federazione Pugilistica dell’India (BFI), prevede lo spostamento dell’evento, originariamente previsto in India. L’appuntamento nella Capitale italiana sarà cruciale: si terranno le elezioni per la Presidenza e per diversi altri ruoli del Consiglio Direttivo, oltre a una serie di votazioni su questioni fondamentali per il futuro della disciplina a livello globale.

Separazione Logistica tra Congresso e Coppa del Mondo

È importante sottolineare che lo spostamento del Congresso non avrà alcun impatto sulle Finali della Coppa del Mondo di World Boxing, che si svolgeranno regolarmente a Nuova Delhi dal 17 al 22 novembre 2025. La decisione strategica è stata quella di separare i due eventi, garantendo la massima concentrazione su entrambi.

Le Dichiarazioni dei Vertici

Mike McAtee, segretario generale ad interim di World Boxing, ha commentato: “Il Congresso di World Boxing è uno degli eventi più significativi del calendario e, dopo le discussioni con la BFI, abbiamo raggiunto un accordo reciproco per separarlo dalle Finali della Coppa del Mondo, che si terranno nello stesso periodo. Desideriamo ringraziare la Federazione Pugilistica Italiana per essersi offerta di ospitare il Congresso e siamo certi che sarà un’occasione fantastica, oltre che una grande opportunità per riunire nuovamente la famiglia del pugilato mondiale”.

Flavio D’Ambrosi, presidente della Federazione Pugilistica Italiana, ha aggiunto: “Siamo onorati che l’Italia ospiti un evento così importante come il primo Congresso di World Boxing dopo il riconoscimento da parte del CIO. Faremo tutto il possibile per garantire le migliori condizioni per il suo svolgimento, e spero che i delegati partecipanti possano apprezzare la nostra ospitalità, riconoscendo al contempo che l’Italia è un paese in grado di ospitare grandi eventi sportivi. Ringrazio il Consiglio Direttivo di World Boxing e sono consapevole che stiamo ospitando un momento storico e molto importante per tutto il movimento del pugilato olimpico. Lavoreremo duramente e con senso di responsabilità per accogliere nel modo giusto delegati, autorità e partecipanti, offrendo loro la possibilità di esprimere la propria appartenenza a World Boxing e di scegliere liberamente il governo che ci guiderà verso la sfida di Los Angeles 2028“.