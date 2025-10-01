Il Consiglio di Stato ha confermato l’elezione di Italo Carelli alle elezioni comunali del 2024, respingendo il ricorso presentato da Giovanni Moretti, candidato della lista Laforgia Sindaco, che era stato escluso dall’assegnazione del seggio per una differenza di soli cinque voti.

La decisione del Consiglio di Stato ha di fatto mantenuto invariata la composizione della maggioranza di centrosinistra nel Comune di Bari, con il Movimento 5 Stelle che conserva due seggi in Consiglio comunale. La sentenza conferma quindi in via definitiva l’elezione di Italo Carelli, già sostenuta anche dal TAR in primo grado, respingendo il contenzioso sollevato da Moretti, legato al conteggio dei voti alle comunali 2024.

Il ricorso di Moretti, ex presidente del Municipio V, contestava i risultati ufficiali sostenendo che la lista Laforgia Sindaco avesse ottenuto un numero di preferenze superiore rispetto alla lista del Movimento 5 Stelle. Secondo questa tesi, ciò avrebbe dovuto garantire alla lista Laforgia Sindaco il seggio in consiglio, sottraendolo invece ai pentastellati, che hanno invece eletto due consiglieri: Antonello delle Fontane e appunto Italo Carelli.

Con questa pronuncia, il Movimento 5 Stelle mantiene saldamente i propri rappresentanti in Consiglio comunale, consolidando anche la sua influenza all’interno della giunta guidata da Vito Leccese, in particolare attraverso l’assessore incaricato delle Aziende e della Legalità, Nicola Grasso. Il rigetto del ricorso evita dunque un possibile ridisegno della geografia politica cittadina che avrebbe indebolito il M5S e invece rafforzato la lista Laforgia Sindaco, due formazioni politiche che furono alleate nel primo turno delle ultime elezioni con il candidato sindaco Michele Laforgia.

Questa decisione rappresenta un punto fermo per la stabilità politica e amministrativa del Comune di Bari, mantenendo l’equilibrio tra le forze di centrosinistra e assicurando continuità all’azione consiliare e di governo locale nel prossimo mandato.