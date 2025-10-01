Antin Infrastructure Partners, fondo di private equity francese specializzato in infrastrutture, ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza di Swiftair Group. L’operazione, i cui dettagli finanziari non sono stati divulgati, mira a sostenere una nuova fase di crescita per il principale fornitore europeo di soluzioni di leasing di aeromobili e trasporto aereo per merci urgenti.

Il Target: Swiftair, Leader nell’ACMI Cargo

Swiftair, con sede a Madrid, è stata fondata nel 1996 da Salvador Moreno. L’azienda si è affermata come leader nella fornitura di servizi ACMI (Aircraft, Crew, Operations and Maintenance) per il trasporto aereo espresso di merci essenziali in Europa, come prodotti farmaceutici e alimentari. L’azienda vanta un fatturato netto di 342 milioni di euro nel 2024 e impiega oltre 1.350 dipendenti.

La compagnia opera su 77 rotte in oltre 45 Paesi con una flotta di 71 aerei, in gran parte di proprietà. Swiftair ha un track record di crescita solida, anche attraverso acquisizioni strategiche come Cygnus Air (2018) e West Atlantic (2019). L’azienda fornisce servizi mission-critical a clienti primari con rapporti decennali, tra cui colossi della logistica come DHL, FedEx e UPS, oltre a operatori postali quali Royal Mail nel Regno Unito e La Poste in Francia.

La Strategia di Antin nel Mercato Mid Cap

L’acquisizione sarà finalizzata tramite l’Antin Mid Cap Fund I da 2,2 miliardi di euro, di cui rappresenta il settimo investimento. Nonostante la cessione della maggioranza, Salvador Moreno manterrà una significativa quota di minoranza e la carica di CEO, reinvestendo nell’azienda insieme ad altri membri del management team.

L’ingresso di Antin punta a capitalizzare sulla crescente domanda di servizi logistici aerei rapidi e affidabili, posizionando Swiftair per un’ulteriore espansione e consolidamento del mercato infrastrutturale logistico europeo.