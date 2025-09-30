La Commissione Europea ha dato il suo nulla osta all’acquisizione del controllo esclusivo di Givi Holding S.r.l., la società che controlla Versace, da parte di Prada S.p.A., (Patrizio Bertelli, nella foto, Presidente e Amministratore Esecutivo del Gruppo Prada) entrambe aziende di punta del lusso italiano. L’operazione, che riguarda primariamente la progettazione, produzione e distribuzione di beni di lusso, segna un potenziale punto di svolta nel panorama della moda internazionale.

Niente allarme concorrenza a Bruxelles

Il verdetto da Bruxelles è arrivato in tempi brevi e senza riserve. L’esecutivo UE ha infatti concluso che l’operazione “non desta preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza”. Questa valutazione positiva è stata motivata dalle “limitate posizioni di mercato delle società derivanti dall’operazione proposta”.

Il processo di revisione è avvenuto nell’ambito della procedura semplificata prevista dal regolamento UE sulle concentrazioni, un segnale della chiarezza e della non problematicità dell’operazione per il libero mercato.

I dettagli dell’operazione

Prada acquisisce dunque il controllo totale di Givi Holding S.r.l. (“Versace”), rafforzando in modo significativo la propria presenza nel settore dell’alta moda. L’unione delle due maison ha l’obiettivo di creare un gigante del lusso italiano in grado di competere su scala globale con i principali player francesi e americani.