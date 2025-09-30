In Valle d’Aosta, oltre alle elezioni regionali, anche 64 comuni sono stati chiamati alle urne per scegliere i nuovi sindaci, che guideranno il governo locale nei prossimi cinque anni. Non solo la città capoluogo Aosta, ma anche tanti piccoli centri hanno rinnovato la propria amministrazione.

Nel comune di Chamois, la sfida per il ruolo di primo cittadino si è risolta per un esiguo margine di due voti. Ha vinto Remo Ducly, candidato della lista «Tradizione e Futuro», con 41 preferenze pari al 51,25%. Il rivale, Roberto Rigollet della lista «Perla Alpina», ha ottenuto 39 voti (48,75%), mentre una scheda nulla ha fatto la differenza in questo piccolo ma suggestivo comune.

Nel comune di Allein è stato eletto sindaco Andrea Diemoz, alla guida di una lista unica che ha scelto come vice Annie Cottin. La lista ha ricevuto 87 voti; si sono registrate inoltre 18 schede bianche e 25 nulle.

A Arvier è stato confermato sindaco Mauro Lucianaz, con Josianne Godioz nel ruolo di vice. La lista ha totalizzato 356 voti, con 43 schede bianche e 29 nulle.

Nel comune di Doues resta al comando Giorgio Abram, con Daniel Diemoz come vice. La lista unica «Doues comunità viva» ha raccolto 272 voti, mentre 32 schede sono state bianche e 12 nulle.

A Emarèse Lucina Grivon è stata riconfermata sindaco, con Athos Concolato come vice. La lista ha ottenuto 111 voti, 12 schede bianche e 19 nulle.

La lista unica «Sviluppo Impegno Trasparenza» ha eletto nuovo sindaco di Fontainemore Riccardo Pession, raccogliendo 208 voti.

Conferme e cambiamenti nei comuni valdostani

Nel comune di Challand-Saint-Victor è stato riconfermato sindaco Michel Savin, con Giuliana Berguet nel ruolo di vicesindaco. La loro lista ha totalizzato 289 voti, mentre si sono registrate 20 schede bianche e 18 nulle.

Ad Etroubles è stato eletto sindaco Andrea Tamone, coadiuvato dal primo cittadino uscente Marco Calchera nel ruolo di vice. La lista ha raccolto 214 voti, con 16 schede bianche e 17 nulle.

A Gressoney-La-Trinité è stato confermato sindaco Alessandro Girod, con Lydia Favre come vicesindaca. La lista ha raggiunto 170 preferenze, oltre a 12 schede bianche e 3 nulle.

Significativo cambio a Pontboset, dove Ilo Chanoux subentra a Paolo Chanoux alla guida dell’amministrazione comunale.

Le elezioni comunali in Valle d’Aosta sono momenti importanti che riflettono la vitalità della democrazia locale, coinvolgendo piccoli centri dove le dinamiche di voto sono spesso influenzate da legami comunitari stretti e da un forte senso di appartenenza territoriale. Questi risultati delineano i futuri indirizzi amministrativi e saranno fondamentali per lo sviluppo sociale, economico e culturale delle singole realtà.

Il vicesindaco Marco Larocca ha guidato una lista che ha ottenuto 72 preferenze, con 12 schede bianche e 14 nulle.

A Champorcher, la sindaca confermata è stata Alice Chanoux, con Gabriele Osio come vicesindaco. Anche in questo comune era presente una sola lista che ha ottenuto 163 preferenze, con 14 schede bianche e 23 nulle.

A Rhêmes-Notre-Dame Firmino Thérisod continuerà a ricoprire il ruolo di primo cittadino, con Sharon Saudin come vicesindaco. La lista unica ha raccolto 47 voti, con 3 schede nulle.

A Saint-Nicolas, una sola lista ha raccolto 160 voti, con 17 schede bianche e 17 nulle, riconfermando sindaca Marlène Domaine e vice Fabrizio Béthaz.

A Avise è stato nuovamente eletto sindaco Nadir Junod, alla guida della lista unica «Ensemble Avise», che ha ottenuto 143 preferenze, con 19 schede bianche e 10 nulle. È stata eletta vicesindaca Eugenia Malara.

A Bard resta in carica la sindaca uscente Silvana Martino, con Katia D’Herin come vicesindaca. La lista «Bard Insieme» ha ottenuto 46 voti, con 1 scheda bianca e 1 nulla.

A Ollomont il sindaco confermato è David Vevey, affiancato dalla vicesindaca Stephanie Bal. La lista «Vivre Ollomont» ha raccolto 97 preferenze, con 9 schede bianche e 12 nulle.

A Rhêmes-Saint-Georges la lista «San Dzordzos» ha ottenuto 85 voti, confermando sindaca Nella Thérisod e vice Andrea Ferrod, con 12 schede bianche e 18 nulle.

Questi risultati indicano che, nelle comunità interessate, le liste uniche rimangono una scelta prevalente, confermando così l’incarico agli amministratori uscenti o ai candidati senza avversari diretti, una situazione che riflette spesso una visione condivisa delle priorità locali o la scarsità di alternative.

La conferma di questi sindaci e vicesindaci in piccoli comuni suggerisce una continuità nell’amministrazione locale, con potenziali impatti sulla gestione di temi fondamentali quali lo sviluppo territoriale, i servizi alla comunità e la valorizzazione delle specificità locali.

È importante sottolineare che, soprattutto nei territori con popolazioni ridotte, le dinamiche elettorali tendono a premiare l’esperienza e la conoscenza diretta delle problematiche del luogo, favorendo così la riconferma di figure già impegnate in amministrazioni precedenti.