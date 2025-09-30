Italia, Francia e Germania hanno rivolto un appello comune alla Commissione Europea affinché venga adottata un’azione efficace e tempestiva a favore delle industrie ad alta intensità energetica. La richiesta si concentra su interventi concreti per supportare la transizione ecologica e potenziare la competitività industriale dell’Unione.

I ministri Adolfo Urso e Gilberto Pichetto hanno firmato un “non paper” condiviso con i rispettivi omologhi francesi e tedeschi in occasione del Consiglio Competitività tenutosi a Bruxelles, preparandosi all’imminente presentazione prevista per novembre dell’Industrial Decarbonization Accelerator Act (IDAA).

Adolfo Urso ha affermato:

“Con questo documento, i tre Paesi trainanti dell’Unione Europea tracciano una strada precisa: porre l’industria al centro del processo di transizione. L’IDAA deve diventare la colonna portante di una politica industriale europea che salvaguardi le imprese energivore, elementi fondamentali della nostra manifattura e della sovranità produttiva europea. Rivolgiamo un invito alla Commissione a intervenire immediatamente con misure sostanziali: energia a prezzi competitivi, attrazione di capitali privati per investimenti sostenibili, regole armonizzate e tutela contro pratiche commerciali sleali. Senza questi interventi rapidi e mirati, rischiamo la perdita di posti di lavoro, capacità produttiva e autonomia strategica.”

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha dichiarato:

“Le imprese energivore rappresentano un pilastro cruciale per il nostro sistema produttivo e necessitano di strumenti concreti per affrontare la transizione energetica mantenendo la loro competitività. È indispensabile garantire loro un accesso facilitato a fonti energetiche pulite e a condizioni vantaggiose, intervenendo inoltre sui costi di rete che gravano sull’energia rinnovabile generata in Italia. Con questo approccio sosteniamo simultaneamente la competitività industriale e il percorso di decarbonizzazione.”