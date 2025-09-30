UpSlide, azienda leader nell’automazione documentale per Microsoft 365, ha stretto una collaborazione strategica con Intapp, fornitore globale di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale rivolte a professionisti della consulenza, mercati dei capitali e studi legali.

Questa partnership è finalizzata a semplificare la creazione di documenti e presentazioni di alta qualità per i professionisti dell’investment banking e della consulenza aziendale, offrendo strumenti integrati in grado di supportare l’efficienza e la precisione nell’attività quotidiana.

Grazie all’integrazione diretta tra Intapp DealCloud e PowerPoint attraverso UpSlide, i team professionali potranno generare rapidamente documenti affidabili all’interno della stessa piattaforma utilizzata per la gestione delle operazioni e delle relazioni con i clienti.

Per i clienti, ciò si traduce in un significativo risparmio di tempo sulle attività ripetitive e manuali, permettendo loro di concentrarsi maggiormente sulla consulenza strategica e sulla creazione di valore.

Attualmente, i banchieri d’investimento e i consulenti devono trasferire e riformattare manualmente dati e informazioni cruciali tra il sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e PowerPoint, un processo che rischia di generare errori, incongruenze e inefficienze.

Basandosi sull’ampia rete di collaborazioni per dati, tecnologia e servizi di Intapp, UpSlide entrerà a far parte dei più di 140 partner che si dedicano a supportare le aziende nell’ottimizzazione del ritorno sugli investimenti tecnologici.

Tra gli altri partner di rilievo nelle collaborazioni di Intapp figurano Pitchly, Leverest e Atominvest.