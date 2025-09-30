L’amministratore delegato di Snam, Agostino Scornajenchi, nella foto, interviene con chiarezza sul dibattito energetico, preferendo il concetto di “integrazione” a quello di “transizione energetica”. La posizione è stata espressa a Palazzo Wedekind, durante la VII edizione della Scuola THE YOUNG HOPE, organizzata da Annalisa Chirico.

La Visione di Snam: Integrazione e Mix Energetico

Secondo Scornajenchi, la fornitura di energia non può essere gestita come un semplice interruttore, che esclude una fonte a favore di un’altra. È cruciale invece un “mix di soluzioni” in grado di rispondere concretamente alle esigenze di imprese e famiglie.

Il CEO di Snam ha dichiarato: “L’energia non è un interruttore che spegne una fonte per un’altra, ma un mix di soluzioni per rispondere alle esigenze di imprese e famiglie: preferisco parlare di integrazione, piuttosto che di transizione energetica.”

Infrastrutture: La Spina Dorsale del Sistema

Nel suo intervento, l’AD ha posto l’accento sul ruolo fondamentale delle infrastrutture, definite come la “spina dorsale invisibile del sistema”. Questi asset sono considerati elementi chiave per garantire sicurezza, stabilità e competitività al sistema energetico nazionale.

Flessibilità e ridondanza infrastrutturale sono i pilastri per un futuro industriale solido e per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Scornajenchi ha ribadito che, senza una rete adeguata, ogni piano di sviluppo risulta irrealizzabile. “Le infrastrutture sono la spina dorsale invisibile del sistema: flessibilità e ridondanza garantiscono sicurezza, stabilità e competitività. Senza infrastrutture non c’è futuro industriale, né decarbonizzazione.”