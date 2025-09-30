Il marchio La Perla passa sotto il controllo di Luxury Holding. Lo ha annunciato ufficialmente il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicando che il trasferimento del complesso produttivo di Bologna ha sancito la cessione di La Perla Manufacturing, attualmente in amministrazione straordinaria, a La Perla Atelier, proprietà di Peter Kern tramite la società di investimenti Luxury Holding.

Nel giorno della transizione societaria è stata inoltre formalizzata la licenza d’uso dei marchi La Perla tra le procedure concorsuali italiane e inglesi e La Perla Atelier, garantendo così continuità e protezione del brand a livello internazionale.

L’operazione ha assicurato la tutela di tutte le risorse umane e delle competenze presenti nell’azienda di Bologna. In particolare, è previsto il trasferimento di tutti i 199 dipendenti coinvolti nelle procedure di La Perla Manufacturing e La Perla Global Management UK ITA.

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha commentato:

“Si apre finalmente un nuovo capitolo produttivo per La Perla. Abbiamo salvaguardato ogni posto di lavoro, preservato tutto il capitale umano e riconosciuto il valore straordinario delle competenze, vero patrimonio nazionale apprezzato in tutto il mondo.”

Il ministro ha aggiunto che si tratta di “un risultato eccezionale, frutto di una reale collaborazione tra tutte le parti coinvolte. La Perla è ora salva e pronta a riconquistare il ruolo di rilievo che le spetta nell’ambito della moda internazionale”.