La salute mentale è una vera e propria emergenza globale e sociale, con oltre un miliardo di persone nel mondo che ne sono affette, rappresentando la seconda causa principale di disabilità di lungo termine. I costi sono ingenti, tra cure, perdita di produttività e sostegno sociale. L’allarme è suonato forte anche in Italia, dove oltre 700.000 giovani convivono con problemi psichici, in particolare ansia e depressione. La situazione è critica, con una crescente frequenza di disagi che colpiscono adolescenti e giovani adulti, complici fattori biologici, esperienze traumatiche, nuove sostanze e il persistente stigma sociale.

La Tempesta Perfetta: Giovani i Più Vulnerabili

I dati OCSE evidenziano che nei Paesi UE circa 11,2 milioni di bambini e adolescenti fino a 19 anni soffrono di problemi di salute mentale, il 13% della popolazione giovanile. Tra i 15 e i 19 anni, l’8% soffre di ansia e il 4% di depressione, con una prevalenza in aumento e un peggioramento marcato tra il 2018 e il 2022, specie tra le ragazze. Uno studio su European Psychiatry conferma l’urgenza: il 74% dei problemi di salute mentale insorge entro i 24 anni, rendendo cruciale la prevenzione e l’intervento precoce.

Ma il disagio non risparmia neppure adulti e anziani. Con l’allungamento dell’aspettativa di vita, aumentano i problemi psichici importanti come disturbi cognitivi, depressione e disturbi del sonno, spesso legati a solitudine, perdita del ruolo e insicurezza. La pandemia di COVID-19 ha agito da catalizzatore, determinando un aumento del 25% di ansia, depressione e solitudine.

Il Grido degli Esperti: Psichiatria Sociale al Centro

Di fronte a questo scenario, la Società Italiana di Psichiatria Sociale (SIPS) riunirà i massimi esperti nazionali e internazionali al 14° Congresso Nazionale “Reshaping social psychiatry: opportunità per la clinica, la ricerca e le terapie”, a Firenze dal 30 settembre al 3 ottobre 2025.

Andrea Fiorillo, presidente della SIPS e dell’EPA (Società Europea di Psichiatria), lancia un monito: “Appare necessario ripensare la pratica clinica psichiatrica secondo le nuove evidenze scientifiche e sociali. Quello che sta accadendo oggi può essere definito una ‘tempesta perfetta’, costituita da fattori stressanti acuti (ad es., la pandemia da COVID-19 o le guerre) e cronici (ad es., la crisi economica diffusa o i cambiamenti climatici), associati anche ad una riduzione dei fattori di protezione (come, ad esempio, il ruolo della famiglia o delle istituzioni scolastiche). Inoltre, sembra che la nuova società non sia in grado di adattarsi completamente alla diffusione delle nuove tecnologie con comportamenti disfunzionali sempre più frequenti legati all’utilizzo di Internet o dei social network. Tutto questo significa che, per essere in linea con i tempi moderni, la psichiatria dovrebbe modificare il proprio campo d’azione, decentrandolo e spostandolo in setting di cura alternativi come le scuole, le carceri o i luoghi di lavoro, e utilizzando strumenti innovativi come l’intelligenza artificiale o la realtà virtuale. Nuovi trattamenti farmacologici e psicoterapici, che arricchiscono notevolmente l’armamentario terapeutico, verranno illustrati e presentati dai principali esperti nazionali”.

Al Congresso, interverranno figure di spicco come Celso Arango (psichiatria dell’età evolutiva), Claudio Bassetti (salute del cervello a livello europeo) e Michaela Amering (coinvolgimento dei pazienti). Inoltre, Vittorio Gallese e Takahiro A. Kato affronteranno l’impatto del digitale sulle relazioni sociali, con un focus sul fenomeno Hikikomori.

L’Italia Fanalino di Coda: Urgono Campagne Nazionali

Il quadro è aggravato da una grave carenza di operatori della salute mentale e dal drammatico ritardo italiano nelle politiche di sensibilizzazione. Nonostante in Europa una persona su sei conviva con un problema di salute mentale e si registrino oltre 150.000 suicidi all’anno nella Regione OMS (con il suicidio come principale causa di morte tra i giovani 15-29 anni), l’Italia è ferma.

Con 3.934 suicidi nel 2022 (il dato più alto dal 2015), il Paese si trova drammaticamente indietro rispetto a Gran Bretagna, Spagna e Danimarca, che hanno già avviato campagne di sensibilizzazione su larga scala. Nel nostro Paese non esiste alcuna iniziativa nazionale dedicata, né programmi in preparazione.

Per questo, il Congresso SIPS ribadisce con forza l’urgenza di avviare campagne di sensibilizzazione a livello nazionale per aumentare la consapevolezza, combattere lo stigma e ottenere una maggiore attenzione istituzionale, identificando i giovani come il focus principale di interventi preventivi mirati, nuovi trattamenti farmacologici e psicosociali, e modelli innovativi di servizi. La psichiatria sociale deve individuare i determinanti sociali e genetici della malattia, riconoscendo come l’interazione tra fattori biologici e ambientali crei vulnerabilità.