Le reti di consulenza finanziaria associate ad Assoreti chiudono il mese di agosto con risultati robusti, confermando l’orientamento degli italiani verso il risparmio gestito. La raccolta netta complessiva registrata dalle società affiliate ha superato i 3,6 miliardi di euro, segnando un incremento del 50,7% su base annua.
Nonostante il dato sia in contrazione del 33,6% rispetto al mese precedente, una flessione attribuibile alla consueta stagionalità estiva, il risultato si attesta come la seconda migliore raccolta netta mai registrata per il periodo.
Il Dominio del Risparmio Gestito
I dati di Assoreti evidenziano un chiaro predominio degli investimenti nei prodotti di risparmio gestito, che rappresentano il vero motore della raccolta.
Le risorse nette destinate a queste soluzioni sono cresciute del 21,5% anno su anno, raggiungendo circa 2,4 miliardi di euro solo ad agosto. Ottima performance anche per gli strumenti finanziari amministrati, che sono più che raddoppiati rispetto all’agosto precedente, con una raccolta netta appena sotto gli 1,4 miliardi di euro.
Si registra invece, in linea con l’andamento recente, un flusso netto in uscita dai conti correnti e depositi, seppure attenuato, pari a 75 milioni di euro in negativo.
Bilancio 2025: Otto Mesi da Record
Il bilancio complessivo dei primi otto mesi del 2025 per le reti di consulenza finanziaria è estremamente positivo, raggiungendo quota 37,9 miliardi di euro, un aumento del 19,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Anche su base annua, il principale traino di questa crescita resta l’interesse per le soluzioni gestite, cui sono state destinate risorse nette per 24,8 miliardi di euro da inizio anno, con un incremento dell’88,1% su base annua.
Boom della Consulenza a Parcella
Un segnale di maturità del mercato arriva dal servizio di consulenza a parcella specifica (fee). La raccolta netta mensile legata a questo servizio si attesta a 631 milioni di euro ad agosto, in crescita del 16,4% rispetto all’anno precedente.
Dalla fine dello scorso anno, le risorse nette destinate alla consulenza con fee hanno superato i 10 miliardi di euro, con una crescita annua dell’11,1%.
Marco Tofanelli, segretario generale dell’associazione, ha commentato i risultati: “Il mese di agosto conferma la solidità del sistema, con la seconda migliore raccolta netta mai registrata per un periodo estivo. Si rafforza il processo di valorizzazione del risparmio, con un portafoglio sempre più orientato, e ora con maggior decisione, verso le soluzioni gestite.”