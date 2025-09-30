Quante volte abbiamo visto nei film il pugile a cui viene offerta la possibilità di combattere per il titolo? Il suo allenatore gli consiglia di stare cauto, di proteggersi, perché potrebbe non essere ancora il momento giusto, che magari il suo tempo arriverà. Ma lui non ascolta, è impaziente di arrivare al traguardo. Il risultato? Magari non finisce con un KO, ma il verdetto dei giudici è unanime: ha perso. E se hai dichiarato a tutti che nelle elezioni regionali avresti vinto con un largo margine, anche conteso il Veneto, allora ti ritrovi in una posizione difficile.

Il messaggio di Elly Schlein, “testardamente unitari”, ha un suo significato logico, perché più ci si allontana dagli altri, più aumenta la sensazione di isolamento. Tuttavia, se costituisci un’alleanza che sembri una crociata e vieni travolto, diventa complicato scrollarsi di dosso l’accusa di aver formato un gruppo confuso e disorganizzato. Le Marche, già in mano al centrodestra, potevano essere perse di poco, ma non con un distacco così ampio, di otto punti. Tra una settimana si voterà anche in Calabria, una sfida particolarmente difficile. Il dominio di Zaia, seppur ormai ex presidente, resta una montagna quasi insormontabile. Per pareggiare le sorti a tre a tre, il centrosinistra deve vincere in Toscana, Campania e Puglia: risultato possibile, ma solo in rimonta.

All’interno del Partito Democratico, l’istinto a sostituire il segretario è sempre presente, come spesso è accaduto in passato. Tuttavia, con Elly Schlein la situazione è diversa e nel partito è chiaro che lei non è una figura che abbandonerà facilmente. Da quando è stata eletta ha subito sconfitte, ma anche ottenuto qualche successo e non vi sono dubbi che continuerà a restare al suo posto.

Il fronte riformista, però, ha già raggiunto un livello di saturazione: in primo luogo per l’alleanza con i Movimento 5 Stelle, che molti vedono come una scelta che mette i Democratici in una posizione subordinata e che – come spesso accade quando il candidato è del PD – non assicura un buon flusso di voti. Le Marche rappresentano la decima regione in cui questa alleanza di centro-sinistra viene sconfitta. Inoltre, il fronte riformista manifesta stanchezza nei confronti della strategia unitaria perseguita fino ad ora.

Le tensioni interne al Partito Democratico stanno emergendo con forza, specialmente nei confronti del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ritenuto da alcuni esponenti troppo moderato e la cui presenza comincia a non essere più ritenuta indispensabile all’interno del partito.

Non è ancora chiaro come queste tensioni si tradurranno in un’azione comune, dato che finora nessuno sembra intenzionato a rompere ufficialmente con la minoranza o a compiere passi netti per sovvertire l’attuale equilibrio. L’appuntamento sarà il convegno di Milano, previsto per fine ottobre, anche se il risultato elettorale in regioni come Calabria e Toscana potrebbe accelerare gli eventi. Anche nel principale alleato, il Movimento 5 Stelle, la situazione rimane instabile.

È ben conosciuto che Giuseppe Conte abbia dovuto esercitare pressioni notevoli all’interno del suo movimento per ottenere l’approvazione della candidatura di Matteo Ricci, favorevole al rafforzamento dell’Europa, nonostante le indagini che lo coinvolgono a Pesaro relative al suo precedente mandato da sindaco. Conte stesso ha più volte sottolineato, anche nei risultati elettorali, che il Movimento non è in grado di estendere ovunque il proprio consenso elettorale. Un partito sotto l’influenza di figure come Virginia Raggi e Alessandro Di Battista difficilmente avrebbe acconsentito all’alleanza.

Giuseppe Conte è consapevole di questa realtà, ma ritiene altresì che, in vista delle prossime elezioni politiche, sia necessario creare uno schieramento in grado di presentare un’alternativa di governo credibile. Anche i sondaggi sembrano dargli parzialmente ragione: da quando ha dato il via libera all’alleanza, infatti, il Movimento ha iniziato a recuperare terreno. Tuttavia, il recente risultato nelle Marche dimostra che questo non è sufficiente. Inoltre, il tardivo tentativo di spostare il dibattito sul tema della solidarietà verso Gaza non ha ottenuto il riscontro sperato ed è stato interpretato più come una mossa tattica.

La sfida del centrosinistra e le contraddizioni interne

Dario Franceschini è convinto che la vocazione maggioritaria del PD debba essere superata, considerando come inevitabile il ricorso a alleanze. Anche la segretaria Elly Schlein dovrà fare i conti con una contraddizione profonda: da un lato la necessità di non ignorare il centro senza trattarlo come una semplice ruota di scorta, dall’altro l’impegno a proseguire nella coalizione con i Cinque Stelle, che hanno valori e visioni differenti da quelli della sinistra tradizionale, rendendo così l’alleanza complessa.

Finora Schlein ha evaso queste questioni, quasi sottovalutandole o considerandole – usando un’espressione che richiama un noto slogan politico – come «il teatrino della politica». Per lei è fondamentale concentrarsi su temi concreti che interessano i cittadini, come la sanità, il lavoro e l’istruzione. Tuttavia, questa apparente prudenza potrebbe essere una strategia per evitare scontri interni al partito e alla coalizione, ma difficilmente potrà reggere ancora a lungo.

Con le elezioni legislative che si avvicinano, sarà inevitabile affrontare questioni cruciali, a partire dalla politica estera. Inoltre, resta aperta la decisione sul candidato premier del centrosinistra: un ruolo a cui Elly Schlein aspira legittimamente, ma anche Giuseppe Conte potrebbe ambire a un ruolo più centrale. Non si può neppure escludere che si opti per un nome terzo, mentre la soluzione attraverso le primarie non appare l’unica strada possibile.