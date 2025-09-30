Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso, è il primo candidato presidente ufficiale alla Regione Veneto. Già diverse liste a suo sostegno sono state confermate, con numerosi candidati per il Consiglio regionale già in campo. Il progetto politico di Manildo si distingue nel centrosinistra per l’ampiezza delle forze coinvolte, puntando a presentare fino a sette simboli sulla scheda elettorale. Nel 2020, infatti, le coalizioni registravano cinque liste ciascuna: il centrodestra raggiunse il 77% e il centrosinistra il 16,4% dei consensi complessivi.

La coalizione guidata da Manildo si propone di ampliare la presenza sul territorio combinando le forze già note come il Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Volt Europa e Le Civiche. A queste si aggiungeranno a breve anche Casa Riformista, il movimento nato da un’iniziativa di Matteo Renzi, e un’altra lista civica di area centrista, caratterizzata da nomi legati al mondo universitario, culturale e imprenditoriale. Non è esclusa la presenza di Azione, che dovrebbe ufficializzare a breve il proprio ingresso nella coalizione.

Giovanni Manildo ha commentato:

“Sono contento di vedere una coalizione, già la più ampia mai formata, che si conferma espansiva, ricca di energie e animata da movimenti e portatori di interesse diversi. Le forze riformiste e moderate ci osservano con interesse. La squadra che mi ha designato come candidato era già solida sin dall’inizio, frutto di un lavoro durato un anno e mezzo che ha unito forze che prima correvano separate. Ora siamo uniti e proseguiamo il dialogo con Azione e le altre forze liberali.”

Il ruolo di Azione e la Leopolda

Per sciogliere gli ultimi dubbi sull’inclusione di Azione si attende la Leopolda del 4 ottobre, evento dove sono stati invitati anche Manildo, il sindaco di Vicenza Possamai e altri esponenti di centrosinistra. Nel frattempo, la parlamentare di Italia Viva Daniela Sbrollini ha annunciato:

“Nei prossimi giorni terremo una riunione fondamentale per definire la composizione della coalizione riformista, presentando un simbolo che sarà svelato alla Stazione di Firenze, durante la Leopolda. Il confronto è aperto anche con gli amici socialisti, +Europa e altre forze politiche.”

Le Civiche hanno scelto lo slogan “Finalmente!” per presentare la propria lista a Verona, località simbolica per la recente vittoria elettorale di Tommasi. Il progetto viene definito come indipendente, autonomo e di lunga durata, con l’obiettivo di andare oltre la singola tornata elettorale, puntando su partecipazione, radicamento territoriale e dialogo diretto con i cittadini. La lista include numerosi amministratori locali.

I candidati annunciati da Volt

Volt Europa ha intanto già ufficializzato tutti i suoi candidati, formando una squadra giovane composta da professionisti, studenti, docenti e ricercatori. Tra loro spiccano nomi come Geremia Antonini, coordinatore regionale e laureato in ingegneria energetica, tornato in Italia dopo un periodo all’estero; la 25enne Margherita Rigoli, laureata in relazioni internazionali nei Paesi Bassi e nipote dell’ex primario e microbiologo Roberto Rigoli, protagonista durante la pandemia di Covid-19; e il 22enne studente di ingegneria aerospaziale Mattia Albertin. Un gruppo caratterizzato da grande entusiasmo e competenze innovative.