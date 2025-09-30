Esce oggi in libreria “Visionario Ribelle, Yvon Chouinard e la storia di Patagonia” di David Gelles (Limina, 288 pagine, 19,90 euro), un ritratto avvincente di un imprenditore atipico, l’uomo che ha saputo dire “no” alle logiche del capitalismo tradizionale pur creando un impero globale nel settore dell’abbigliamento outdoor.

Da Dirtbagger A Fondatore Di Un Colosso

La storia di Yvon Chouinard è quella di un alpinista nomade, artigiano e spirito libero. Di umili origini e insofferente alle convenzioni, Chouinard ha vissuto fin da bambino come un outsider, in simbiosi con la natura, sviluppando un’innata manualità e una profonda passione per l’arrampicata, la pesca e il surf.

La fondazione di Patagonia è descritta come un evento quasi fortuito: l’azienda nasce per rispondere all’esigenza sua e della sua comunità di dirtbagger di disporre di attrezzatura e abbigliamento all’altezza delle loro imprese estreme. Quella che parte come una piccola attività artigianale si trasforma in un successo crescente, fino a diventare il colosso mondiale che oggi tutti conoscono.

Ideali, Imprese E Lezioni Di Libertà

Il libro, scritto da David Gelles – giornalista pluripremiato del New York Times con un’esperienza sia in campo economico che climatico – racconta come Chouinard non sia mai venuto meno ai suoi ideali. Nonostante la ricchezza accumulata, l’obiettivo non è mai stato diventare miliardario.

La narrazione intreccia scelte radicali e eccezionali imprese alpinistiche, mettendo in luce le avventure vissute negli angoli più sperduti del pianeta e gli ideali continuamente messi alla prova. Attraverso la storia di Patagonia e del suo fondatore, “Visionario ribelle” invita i lettori a riflettere sul proprio rapporto con il denaro, il lavoro e la natura, offrendo una lezione unica di libertà, coraggio e amore per il pianeta.