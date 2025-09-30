La comunità di Piombino ha dimostrato grande solidarietà nei confronti dei circa 500 dipendenti della Liberty Magona, che dal 12 agosto non percepiscono lo stipendio. Oggi, più di mille persone si sono radunate in piazza per manifestare pacificamente insieme ai sindacati, sfilando in corteo fino al palazzo comunale insieme ai lavoratori della fabbrica.

Lorenzo Fusco della Uilm ha commentato:

“La partecipazione alla mobilitazione odierna è stata straordinaria: cittadini, studenti, rappresentanti delle istituzioni e lavoratori di altre aziende hanno voluto essere al fianco degli operai della Liberty Magona. Questo dimostra come a Piombino si creda ancora nel valore di questa fabbrica, nella sua storia e nel suo futuro, poiché l’industria rappresenta non solo lavoro e dignità, ma anche una fonte di orgoglio per tutta la comunità.”

Il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, ha comunicato in diretta l’avvenuta fissazione di un incontro presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) previsto per dopodomani, 2 ottobre. La data è stata anticipata rispetto a quella inizialmente programmata per l’8 ottobre, come richiesto dalle organizzazioni sindacali.

Lorenzo Fusco ha aggiunto:

“Secondo i dati della questura, oltre mille persone hanno partecipato alla manifestazione, ma registriamo una adesione totale allo sciopero. Anche le istituzioni sono presenti e, insieme a Fim, Fiom e Uilm, chiedono un intervento deciso del governo per favorire l’allontanamento del gruppo Liberty e accelerare ogni possibile trattativa con Transteel, l’unico gruppo attualmente interessato all’acquisto dello stabilimento.”