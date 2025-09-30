Si apre a Trieste il XII Congresso Nazionale della Società Italiana dell’Obesità (SIO), un evento cruciale che, dal 1° al 4 ottobre presso il Generali Convention Center, metterà a fuoco la gestione clinica rivoluzionaria dell’obesità, malattia cronica sempre più al centro del dibattito scientifico e sociale. L’appuntamento vedrà la partecipazione di oltre 700 iscritti, di cui l’80% medici, tra specialisti che spaziano dall’endocrinologia alla cardiologia, dall’oncologia alla psichiatria.

I Nuovi Farmaci E Le Linee Guida Nazionali

Il cuore dei lavori sarà la presentazione, nella seconda giornata, delle nuove linee guida per la diagnosi e il trattamento dell’obesità. Questo documento di rilevanza nazionale è stato coordinato da SIO in collaborazione con un gruppo di ben 34 società scientifiche, confermando l’approccio multidisciplinare necessario per affrontare la patologia.

Parallelamente, l’attenzione sarà massima sulle terapie farmacologiche di ultima generazione e sulle nuove molecole in studio, che stanno radicalmente cambiando la pratica clinica.

Il Presidente SIO, Rocco Barazzoni, evidenzia il momento storico: “Il cambiamento più significativo è dovuto alle terapie farmacologiche, che negli ultimissimi tempi hanno fatto la differenza, non solo per la loro validata efficacia, ma perché hanno sollevato grande attenzione sul tema dell’obesità come malattia cronica, sistemica e recidivante, al centro di moltissime patologie. Un concetto che deve essere chiaro agli operatori sanitari, ma poco o per nulla conosciuto dalla popolazione e che deve quindi essere sempre più ribadito. Il nostro XII Congresso Nazionale arriva in un momento di forte evoluzione, crescita ed entusiasmo, pronto ad intercettare questa rivoluzione in atto e a realizzare a quello che è il principale obiettivo della SIO, vale a dire trattare in maniera appropriata e personalizzata questa patologia e tutte le persone che ne sono affette. Tutto ciò può avvenire solo attraverso una visione e un approccio nuovi, supportati dai dati scientifici, dall’aggiornamento continuo e dalla ricerca, e con la consapevolezza che curando l’obesità non si cura solo l’eccesso di peso, ma si prevengono e si curano le sue complicanze d’organo e funzionali.”

Le Sfide Aperte: Accesso E Disuguaglianze

Nonostante l’entusiasmo per le scoperte, il Congresso affronterà anche le sfide pratiche e politiche. Dalla SIO si evidenzia che la strada è ancora a metà: “Per molti aspetti siamo a metà del guado: i nuovi farmaci non sono rimborsabili per la grande maggioranza delle persone, e ostacoli diversi portano purtroppo a un mancato accesso ai trattamenti, creando di fatto disuguaglianze non accettabili. La SIO punta quindi alla ottimizzazione e personalizzazione dei trattamenti in ogni persona con obesità, a rafforzare la multidisciplinarietà e a collaborare fattivamente con tutte le discipline e le professionalità coinvolte.”

Ampio spazio sarà dedicato alle malattie obesità-correlate (sindrome cardio-renale, problemi epatici, diabete, neoplasie, danno cognitivo neurologico) e al fenomeno del weight regain, ovvero il recupero del peso post-trattamento. Non mancherà il focus sullo stile di vita e l’intervento comportamentale, sempre da integrare con gli approcci terapeutici.