È stata attivata la piattaforma telematica predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in conformità con il Decreto 18 agosto 2025, n. 305, destinata alla trasmissione dei dati riguardanti i dispositivi utilizzati per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

Secondo quanto comunicato dal Ministero, a partire da oggi e per un periodo di due mesi, le amministrazioni e gli enti responsabili delle forze di polizia stradale devono caricare sul portale tutte le informazioni relative ai dispositivi e ai sistemi di rilevazione. La registrazione di ogni singolo strumento è fondamentale per garantire la legittimità dell’uso degli autovelox.

Con l’attivazione della piattaforma parte ufficialmente il censimento degli autovelox presenti sul territorio nazionale. Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato il decreto richiesto da tempo, che impone agli enti locali e alle forze dell’ordine l’obbligo di comunicare ogni dettaglio riguardante gli apparecchi di misurazione della velocità, compresi la posizione, la conformità, il modello e l’omologazione degli stessi.

Le amministrazioni hanno ora sessanta giorni di tempo per fornire le informazioni richieste al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Trascorso tale termine, gli enti che non avranno inviato i dati non potranno più utilizzare gli autovelox nei rispettivi territori, con il conseguente spegnimento degli apparecchi previsto a partire dal 30 novembre.

Il decreto stesso, pubblicato sul sito ministeriale, sottolinea:

“La comunicazione dei dati relativi ai dispositivi o sistemi da parte delle amministrazioni e degli enti competenti rappresenta una condizione indispensabile per l’utilizzo legittimo dei dispositivi.”

Questa operazione segna finalmente un passo importante verso la trasparenza nell’utilizzo degli autovelox. Sarà infatti possibile conoscere il numero esatto degli apparecchi installati in Italia, la loro localizzazione precisa e le specifiche tecniche dei dispositivi adottati da comuni e forze dell’ordine.

Resta però un tema delicato da risolvere riguardo all’omologazione degli autovelox. Da oltre diciotto mesi, infatti, si registra una situazione di incertezza: ad aprile 2024 la Cassazione ha stabilito la nullità delle multe emesse da apparecchi approvati ma non omologati. Attualmente, quasi il 60% degli autovelox fissi e oltre il 67% di quelli mobili risultano non omologati e sono stati approvati prima del 2017, anno di riferimento per le norme sull’omologazione e sull’utilizzo legittimo degli apparecchi.

Questa situazione ha provocato un aumento significativo di ricorsi da parte degli automobilisti sanzionati, evidenziando la necessità di un intervento normativo e di una gestione più rigorosa degli strumenti di controllo.