Ha evidenziato come fenomeni di vasta portata, quali il cambiamento climatico, il processo di desertificazione, la transizione energetica e la sicurezza alimentare, richiedano una riflessione approfondita e un’azione coordinata da parte dell’intera comunità internazionale.

Il Presidente Mattarella ha rivolto particolare attenzione agli sviluppi nel Mar Caspio, sottolineando il ruolo fondamentale della Repubblica del Kazakistan nella regione. Ha ricordato l’importanza del centro di ricerca istituito per monitorare gli avvenimenti nell’area, definendolo un’iniziativa di grande rilievo strategico.

Ha affermato:

“Sarebbe illusorio pensare che singoli Stati possano affrontare con efficacia fenomeni così ampi senza il supporto della cooperazione internazionale. L’Italia e il Kazakistan condividono la responsabilità di promuovere percorsi di dialogo che contribuiscano a preservare pace e stabilità, incoraggiando lo sviluppo nel rigoroso rispetto dei principi di giustizia, equità, solidarietà e collaborazione leale.”

Queste parole hanno evidenziato il valore della collaborazione multilaterale e della coesione tra Paesi per affrontare le grandi sfide contemporanee a livello globale, dalla sicurezza ambientale alla stabilità politica, passando per il progresso economico sostenibile.