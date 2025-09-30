Lucisano Media Group, società quotata sull’Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e distribuzione audiovisiva, archivia il primo semestre 2025 con risultati in forte crescita, spinti dalla finalizzazione e consegna di importanti opere cinematografiche e televisive.

I ricavi e proventi operativi consolidati si attestano a 37,1 milioni di euro nel primo semestre 2025, segnando un aumento del 93% rispetto ai 19,2 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2024. Questo balzo è prevalentemente dovuto alla consuntivazione dei ricavi relativi alle sei opere realizzate a cavallo tra il presente e il precedente esercizio.

Redditività e Modello di Business

La forte crescita dei ricavi si è riflessa positivamente anche sulla redditività. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) ha raggiunto i 18,3 milioni di euro (rispetto ai 9,1 milioni di euro del 1H 2024), rappresentando il 49,4% dei Ricavi. Il miglioramento percentuale conferma la robustezza del modello di business del Gruppo.

Di conseguenza, anche la bottom line del 30 giugno 2025 è in netto miglioramento: il Risultato netto d’esercizio chiude in positivo a 4,1 milioni di euro, contro un utile netto di 984 mila euro al 30 giugno 2024. Il risultato è attribuibile alla maggiore redditività delle attività chiave, ovvero produzione, distribuzione ed esercizio sale cinematografiche.

Migliora la Posizione Finanziaria Netta

Parallelamente all’incremento della performance economica, il Gruppo ha registrato un miglioramento sul fronte finanziario. L’Indebitamento Finanziario Netto è risultato in calo, passando da 31.268 mila euro al 31 dicembre 2024 a 28.246 mila euro al 30 giugno 2025. Questo risultato è stato ottenuto prevalentemente grazie agli incassi delle quote di competenza dei partner coproduttori e distributori. Se rettificato per la componente relativa ai beni in leasing, l’Indebitamento Finanziario Netto si attesta a 22.789 mila euro (vs 25.664 mila euro al 31 dicembre 2024).

Le Strategie per il Futuro

L’Amministratore Delegato e la Presidente hanno commentato i risultati e le prospettive future, sottolineando l’importanza degli sforzi produttivi recenti e la diversificazione dell’offerta.

Federica Lucisano, AD, nella foto, ha spiegato: “Questo semestre ci ha consentito di raccogliere i frutti dell’enorme sforzo editoriale e produttivo svolto nel 2024 e non riflesso negli economics dello scorso esercizio. Abbiamo infatti completato la realizzazione di cinque opere cinematografiche e televisive; parallelamente, abbiamo investito in modo significativo nello sviluppo di nuove storie: il secondo semestre prevede infatti ben tre film, un tv movie e due documentari.”

Paola Francesca Lucisano, Presidente, ha aggiunto: “La nostra offerta si arricchisce e si diversifica. Non solo abbiamo ampliato i nostri rapporti a nuovi partner nel mondo OTT ma abbiamo esteso la nostra linea editoriale a prodotti con un taglio storico, scientifico e di approfondimento. Questo ci consente di rivolgerci ad un pubblico sempre più ampio ma con prodotti mirati.”