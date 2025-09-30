Euronext, l’infrastruttura leader nei mercati dei capitali europei, ha dato il via a Euronext ETF Europe, un’iniziativa che si candida a ridefinire il panorama degli Exchange-Traded Fund (ETF) e degli Exchange-Traded Product (ETP) nel continente. Si tratta del primo marketplace completamente integrato a livello europeo, concepito per superare la cronica frammentazione del settore e aumentare l’efficienza operativa.

L’Architettura Anti-Frammentazione

La nuova piattaforma offre un ambiente unificato che comprende quotazione, negoziazione, compensazione e regolamento. L’obiettivo dichiarato è generare notevoli guadagni di efficienza e trasparenza lungo l’intera catena del valore: da emittenti e market maker fino ai broker e agli investitori finali.

Per gli investitori, in particolare il retail, la promessa è un accesso più trasparente e conveniente a una gamma più ampia di ETF, supportato da una maggiore liquidità e da una più ampia selezione a prezzi più competitivi.

Vantaggi Chiave Per Gli Emittenti

Il cambiamento è radicale per chi emette i prodotti. Per la prima volta, gli emittenti potranno quotare un ETF una sola volta su un’unica piattaforma Euronext, raggiungendo così tutti i mercati Euronext. Questo si traduce in processi amministrativi semplificati, riduzione delle duplicazioni normative e un time-to-market più rapido. Potranno inoltre offrire lo stesso prodotto in diverse denominazioni valutarie.

Liquidità Centralizzata e Post-Trading Ottimizzato

Un elemento cruciale è la nuova struttura di negoziazione. I broker e i trader avranno accesso all’intera gamma di ETF tramite un modello di adesione armonizzato e un’infrastruttura unificata. Un portafoglio ordini centralizzato, basato sulla piattaforma Optiq di Euronext, consoliderà la liquidità tra le diverse giurisdizioni, garantendo una determinazione dei prezzi più efficace, spread più ridotti e una migliore qualità di esecuzione.

Anche il post-trading beneficia di un notevole upgrade. Tutte le transazioni saranno compensate tramite Euronext Clearing, permettendo un netting ottimale e riducendo oneri operativi e requisiti patrimoniali. Il regolamento degli ETF denominati in EUR avverrà tramite Euronext Securities, sfruttando la piattaforma comune europea Target2-Securities. È previsto un periodo transitorio fino a settembre 2026 per garantire una transizione fluida per gli accordi di regolamento esistenti.

Un Settore Compatto Dietro L’Iniziativa

L’iniziativa vanta un supporto massiccio da parte del settore: gli emittenti che sostengono Euronext ETF Europe rappresentano oltre il 90% degli asset ETF europei. Tra i nomi di spicco figurano colossi come Amundi, BlackRock, BNP Paribas Asset Management, DWS, Vanguard, e Société Générale, oltre a importanti attori italiani come Banca Akros, Directa, Fideuram, Fineco e Intermonte.