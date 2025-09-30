Secondo le valutazioni preliminari dell’Istat, nel mese di settembre l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività ha registrato una diminuzione dello 0,2% su base mensile, mentre l’aumento su base annua si attesta al +1,6%, lo stesso valore del mese precedente.

L’”inflazione di fondo”, calcolata escludendo i beni energetici e gli alimenti freschi, rimane stabile a +2,1%. Analizzando solo l’inflazione al netto dei beni energetici, si rileva un rallentamento che passa dal +2,3% al +2,1%.

I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, che compongono il cosiddetto “carrello della spesa”, a settembre mostrano una leggera decelerazione, passando da un aumento del +3,4% a un +3,2%. Al contrario, i prodotti ad alta frequenza d’acquisto vedono un’accelerazione, con una crescita che passa da +2,3% a +2,7%.

Il ruolo dell’export nel fatturato industriale di luglio

L’Istat stima che nel mese di luglio il fatturato dell’industria, depurato dagli effetti stagionali, abbia registrato un incremento dello 0,4% in termini di valore e dello 0,6% in volume rispetto al mese precedente.

Nel dettaglio, il mercato interno è rimasto sostanzialmente stabile con una variazione nulla in valore e una lieve flessione dello 0,2% in volume. Contrariamente, il mercato estero ha mostrato una dinamica più positiva con una crescita dello 0,9% in valore e del 2,2% in volume, segnando un contributo decisivo all’aumento complessivo del fatturato industriale.

Per quanto riguarda il settore dei servizi, è previsto un aumento congiunturale dello 0,6% in valore, mentre il volume delle vendite si mantiene sostanzialmente stabile, segnalando una stagnazione.

Nel commercio all’ingrosso si osserva una crescita più marcata, pari al +1,0% in valore e +1,1% in volume, mentre gli altri servizi mostrano una dinamica più contenuta con un incremento dello 0,2% in valore e un leggero calo dello 0,3% in volume.