Kimbo, storica azienda napoletana e primario produttore di caffè a livello internazionale, si assicura un importante supporto finanziario per il suo piano di espansione. Mediocredito Centrale (MCC) e BdM Banca hanno infatti erogato un finanziamento di 5 milioni di euro a favore dell’azienda.

Sostegno al Piano Industriale 2025-2029

Il finanziamento, della durata di 5 anni, è destinato a sostenere il nuovo piano industriale che Kimbo ha varato per il periodo 2025-2029. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il percorso di crescita internazionale del brand.

L’operazione rientra nel plafond di 50 milioni di euro stanziato dalle banche del Gruppo MCC specificamente per il comparto della torrefazione. Questo fondo mira ad aiutare le imprese del settore a fronteggiare le attuali difficoltà, in particolare l’incremento del prezzo del caffè e l’aumento dei costi operativi.

Massimo Iasi, nella foto, Group CFO di Kimbo, ha sottolineato la portata degli investimenti previsti: “Nel piano 2025/29 sono previsti investimenti importanti sia in capacità produttiva sia a supporto dello sviluppo del business in Italia e all’estero: dall’Est Europa alla Francia, dal Regno Unito agli USA.”

Il Ruolo di MCC e BdM Banca

Le banche erogatrici hanno espresso soddisfazione per l’opportunità di sostenere un’eccellenza italiana, soprattutto nel Mezzogiorno.

Piero Ferettini, Responsabile Commerciale di Mediocredito Centrale, ha commentato: “In un momento complesso per la filiera del caffè, siamo particolarmente orgogliosi di supportare Kimbo, vera e propria eccellenza agroalimentare del Mezzogiorno, e i suoi progetti di crescita. Con questa operazione, MCC e BdM confermano il proprio sostegno alle realtà che uniscono tradizione, sostenibilità e capacità di competere sui mercati internazionali, generando un impatto positivo nei territori in cui operano”

Anche BdM Banca, in quanto banca di territorio, evidenzia l’importanza dell’iniziativa per lo sviluppo locale.

Giovanni Castello, Responsabile Commerciale di BdM Banca, ha dichiarato: “Poter contribuire allo sviluppo di Kimbo, simbolo di eccellenza e qualità anche a livello internazionale, è per noi motivo di grande soddisfazione. Come banca di territorio, è nostro compito accompagnare la crescita delle imprese locali, favorendo investimenti e competitività, perché valorizzare realtà come questa significa generare sviluppo sostenibile e prospettive concrete per la comunità.”

L’accordo sottolinea l’impegno congiunto per valorizzare le realtà produttive storiche italiane e per spingerne la competitività sui mercati globali.