Il programma di riacquisto di azioni proprie (buyback) di Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) prosegue con determinazione, come comunicato dalla banca in relazione alle operazioni effettuate tra il 22 e il 26 settembre 2025. L’iniziativa, finalizzata all’annullamento delle azioni, ha visto il Gruppo intensificare gli acquisti sul mercato regolamentato Euronext Milan, gestito da Borsa Italiana.

I Dati Della Settimana

Nel periodo compreso tra il 22 e il 26 settembre 2025, Intesa Sanpaolo ha acquistato un totale di 22.246.915 azioni ordinarie. Questo volume rappresenta circa lo 0,12% del capitale sociale. Il prezzo medio di acquisto per azione è stato di 5,4254 euro, portando il controvalore totale delle operazioni settimanali a 120.697.519,03 euro.

Le operazioni sono state condotte dall’intermediario terzo Morgan Stanley Europe SE in piena indipendenza, come specificato dalla banca.

Ecco il dettaglio degli acquisti giornalieri:

DATA N. AZIONI ACQUISTATE PREZZO MEDIO D’ACQUISTO (€) CONTROVALORE (€) 22 settembre 2025 6.996.893 5,4353 38.030.212,52 23 settembre 2025 3.484.246 5,4455 18.973.461,59 24 settembre 2025 5.255.360 5,4215 28.491.934,24 25 settembre 2025 6.198.566 5,4030 33.490.852,10 26 settembre 2025 311.850 5,4868 1.711.058,58

Il Bilancio Complessivo Del Programma

Guardando all’andamento complessivo dall’avvio del programma, datato 2 giugno 2025, Intesa Sanpaolo ha già raggiunto cifre significative.

Alla data del 26 settembre 2025, il Gruppo ha acquistato complessivamente 323.094.331 azioni. Questo stock rappresenta circa l’ 1,81% del capitale sociale. Il prezzo medio di acquisto ponderato per tutte le operazioni effettuate dall’inizio del buyback è pari a 5,0424 euro per azione, con un controvalore totale che supera il miliardo e mezzo, attestandosi a 1.629.169.360,85 euro.

Il buyback, comunicato al mercato il 26 maggio 2025, rientra nelle strategie di gestione del capitale della banca, con l’obiettivo finale di annullare le azioni acquistate.