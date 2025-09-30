Un martedì come tanti posti a Palazzo Ferro Fini dove si svolge una seduta del consiglio regionale, mentre a Palazzo Balbi si tiene un punto stampa convocato dal presidente Luca Zaia, spesso organizzato dopo una riunione di giunta. Questa simultaneità ha suscitato malumori fra i consiglieri di minoranza, da tempo critici nei confronti dell’«assenteismo» del presidente Zaia in consiglio regionale e contrari alla sovrapposizione del suo punto stampa con i lavori dell’aula, trasmesso in diretta.

Nel martedì del 30 settembre la situazione si è fatta più complessa, perché in consiglio regionale si discuteva dell’esercizio provvisorio, una misura necessaria a causa della sentenza del Consiglio di Stato che impone di indire le elezioni entro il 23 novembre. Quel giorno, infatti, è fissata la data ultima per l’apertura delle urne.

La controversia sulla data delle elezioni

Le opposizioni hanno formalmente chiesto a Zaia di essere presente in aula per rispondere a una domanda cruciale: perché non anticipare le elezioni, per esempio a fine settembre, permettendo così alla futura giunta di evitare l’esercizio provvisorio prorogato fino ad aprile dell’anno successivo? Il presidente invece ha concentrato il suo intervento su due iniziative: un finanziamento di 8,8 milioni di euro per la ricostruzione dello stadio del ghiaccio di San Vendemiano, città di residenza di Zaia, e lavori urgenti di sistemazione degli impianti di Alleghe, Pieve di Cadore e Val di Zoldo, oltre alla presentazione della nuova edizione di Caseus Veneto.

A metà del punto stampa i nove consiglieri d’opposizione si sono presentati nel salone di Palazzo Balbi con cartelli che chiedevano al presidente di partecipare all’ultima seduta del consiglio impegnata sull’approvazione dell’esercizio provvisorio. L’assenza della correlatrice, la capogruppo Pd Vanessa Camani, ha costretto a sospendere temporaneamente i lavori, poi ripresi nel pomeriggio. Il confronto tra Zaia e i consiglieri è diventato particolarmente acceso.

Zaia ha respinto le accuse che lo indicano come responsabile dell’esercizio provvisorio:

«Era impossibile approvare il bilancio entro dicembre, anche perché con le elezioni si deve ripartire da zero anche sul bilancio. Abbiamo deciso di lasciare spazio a chi verrà dopo, perché non saremmo riusciti comunque a concludere. Non è dietro a questo alcuna strategia. Avevo anche proposto di tenere le elezioni regionali in primavera, insieme a quelle comunali, in un unico election day».

«Il presidente più assenteista della storia»

Vanessa Camani ha replicato duramente:

«L’esercizio provvisorio è la diretta conseguenza della decisione discrezionale di Zaia di fissare le elezioni a fine novembre, prolungando la sua permanenza in carica e lasciando al centrodestra il tempo necessario per risolvere le proprie questioni interne. Zaia è il presidente più assenteista della storia. Oggi, nonostante una richiesta formale e condivisa da tutte le opposizioni, ha scelto ancora una volta di sottrarsi al confronto in aula, preferendo la passerella di un punto stampa. Per questo siamo andati noi da lui, portando la convocazione del Consiglio direttamente nelle sue mani. Non è solo un gesto simbolico, ma una risposta a una mancanza di rispetto profonda verso le istituzioni e i cittadini veneti».

Un momento di particolare tensione si è verificato tra Zaia e il consigliere dem di Chioggia, Jonatan Montanariello, apostrofato dal presidente con un «Ciosa» (termine dialettale).

Montanariello ha dichiarato:

«Il presidente, chiamandomi “Ciosa”, ha mancato di rispetto a tutti i veneti che rappresento in consiglio. Io non considero questa espressione un insulto, anzi: per me “Ciosa” è un motivo di orgoglio, perché testimonia il legame con una comunità e un territorio straordinari».