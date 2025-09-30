Il giorno successivo alle elezioni nelle Marche e in Val d’Aosta, nella nuova puntata della video rubrica «Palomar», Antonio Polito analizza i risultati del cosiddetto “campo largo”.
Secondo Polito, i voti del Partito Democratico e quelli del Movimento 5 Stelle non si sommano realmente: «Gli elettori pentastellati tendono a dissolversi quando si alleano con il Pd».
Alle ultime elezioni politiche, quando il Movimento 5 Stelle si presentava da solo, aveva ottenuto il 13,6% delle preferenze, mentre ieri, in coalizione con il Partito Democratico, ha raggiunto soltanto il 5,1%.
Polito spiega inoltre che molti elettori respingono la strategia del campo largo, preferendo invece l’astensione o di votare per il centrodestra.
Il commento prosegue sottolineando che se questa tendenza si dovesse confermare anche in Calabria, regione dove il candidato è un esponente pentastellato, Tridico, allora la strategia potrebbe subire una significativa battuta d’arresto.
Secondo Polito, Giuseppe Conte potrebbe dedurre da questi risultati che questa alleanza serve in realtà solo a rafforzare il Partito Democratico.