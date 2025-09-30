L’educazione italiana si arricchisce di un’alleanza strategica che promette di ridefinire il panorama dell’editoria scolastica. Feltrinelli Scuola e Treccani Scuola Editrice, due marchi storici e di riconosciuta qualità, hanno unito le forze per dare vita a un nuovo polo di eccellenza nel settore. L’obiettivo dichiarato è sostenere il lavoro dei docenti e appassionare gli studenti, portando nelle aule “competenze ed esperienze che rendono speciali gli anni della formazione”.

Sinergia di Competenze per il Futuro della Scuola

L’unione non è un semplice accordo commerciale, ma un vero e proprio investimento nel futuro della scuola. Da un lato, Feltrinelli Scuola, progetto di innovazione e sperimentazione ideato nel 2021, porta la sua vocazione al dialogo con studenti e docenti, valorizzando l’esperienza scolastica con nuove idee e linguaggi educativi, anche grazie a autori e firme storiche della casa editrice milanese. Dall’altro, Treccani Scuola Editrice conferisce la sua expertise come centro di competenza del Gruppo Treccani nell’editoria scolastica e nella produzione di contenuti formativi, editoriali e digitali per le scuole secondarie.

Il modello è originale e distintivo: integra le competenze editoriali di entrambi i gruppi con la capacità organizzativa e commerciale di Treccani su tutto il territorio nazionale. Questa sinergia è destinata ad ampliare in modo significativo la presenza dei due marchi nel mercato. Il risultato è una proposta per le scuole che si annuncia ampia, unitaria e coerente, progettata per offrire contenuti in linea con le recenti evoluzioni normative e le esigenze didattiche e formative contemporanee.

Le Dichiarazioni dei Vertici

I vertici aziendali esprimono grande soddisfazione e ambizione per la partnership.

Alessandra Carra, Amministratrice Delegata di Gruppo Feltrinelli, ha commentato: “Siamo felici di poter annunciare un nuovo grande progetto legato al mondo della scuola che unisce le forze di due marchi storici dell’editoria di qualità, Feltrinelli e Treccani. Si tratta di mettere a sistema esperienze, competenze, intuizioni e saperi perché i nostri diversi percorsi imprenditoriali si uniscano in un vero e proprio investimento verso la comunità educante e le giovani generazioni. Siamo convinti che nello scenario educativo del nostro Paese questa unione possa determinare un polo ambizioso e con grandi potenzialità di crescita.”

Giovanni Puglisi, Presidente di Treccani Scuola Editrice, ha aggiunto: “La partnership con Feltrinelli Scuola rappresenta un passaggio strategico nel percorso che Treccani ha intrapreso per dar vita a un polo editoriale di eccellenza nel settore scolastico. L’obiettivo è presentare alle scuole un’offerta integrata e completa, capace di rispondere alla crescente domanda di conoscenza e di stimolare il pensiero critico di studentesse e studenti, chiamati a interpretare in modo autonomo la complessità del mondo contemporaneo. Un impegno che si colloca in piena continuità con la missione di Treccani, che celebra quest’anno il suo centenario proiettata verso un futuro di libertà e sostenibilità”.