Il mercato globale della bicicletta si prepara a una fase di crescita robusta e sostenuta, superando le logiche di nicchia per affermarsi come elemento cruciale della mobilità urbana e sostenibile. Le proiezioni indicano che il settore, valutato a circa US$ 123,9 miliardi nel 2025, raggiungerà i US$ 171,5 miliardi entro il 2032, con un Tasso Annuo di Crescita Composto (CAGR) del 4,8%. Questa espansione riflette il crescente interesse globale per il trasporto green, lo stile di vita salutare e l’integrazione della bicicletta nei sistemi di smart cities. Lo dice un report di Persistence Market Research.

I Driver Della Crescita: Sostenibilità E Tecnologia

Il boom è guidato da un mix di fattori strutturali e tecnologici. L’urbanizzazione, l’aumento dei costi del carburante e la lotta al traffico spingono i consumatori verso alternative ecologiche. I governi stanno rispondendo investendo massicciamente in infrastrutture ciclabili, programmi di bike-sharing e incentivi per l’acquisto, in particolare per le biciclette elettriche (e-bike).

L’e-commerce e l’espansione dei servizi di last-mile delivery (con l’utilizzo di cargo-bike e e-cargo-bike) hanno ulteriormente alimentato la domanda.

E-Bike: Il Motore Del Mercato

La segmentazione per tipologia vede ancora le biciclette tradizionali detenere una quota significativa, grazie alla loro convenienza. Tuttavia, le e-bike rappresentano il segmento a più rapida crescita. Il loro successo è dovuto al miglioramento delle batterie e all’efficienza tecnologica, che le rendono un’opzione low-effort e long-distance perfetta per i pendolari urbani.

Parallelamente, si fa strada la bicicletta connessa: modelli dotati di GPS tracking, sistemi anti-furto e connettività IoT/5G che le trasformano da semplici mezzi di trasporto a soluzioni di mobilità intelligenti. L’uso di materiali innovativi come la fibra di carbonio e leghe leggere ne migliora ulteriormente le performance.

Europa In Testa, Asia-Pacifico Accelerata

Dal punto di vista geografico, l’Europa mantiene il ruolo di mercato dominante, forte di una radicata cultura ciclistica e di politiche pubbliche lungimiranti (Paesi Bassi, Germania, Danimarca in testa).

Tuttavia, l’Asia-Pacifico è proiettata a essere la regione con la crescita più veloce, grazie alla rapida urbanizzazione, l’aumento del reddito disponibile e l’integrazione della bicicletta nei grandi progetti di trasporto urbano, soprattutto in Cina, Giappone e India. Anche il Nord America mostra una crescita costante, guidata dalla maggiore consapevolezza ambientale.

I Grandi Player E Le Opportunità Future

Il panorama competitivo vede protagonisti i giganti come Giant Manufacturing Co., Trek Bicycle Corporation, e Accell Group N.V., che puntano su innovazione, premium product e sostenibilità. Questi attori, insieme a Merida Industry e Specialized Bicycle Components, stanno guidando l’innovazione, concentrandosi su tecnologie come la AI per l’ottimizzazione dei percorsi e la manutenzione predittiva.

Il futuro del mercato poggia su: innovazione tecnologica (AI, batterie più performanti), supporto normativo (incentivi green), e la diffusione della bicicletta nei programmi di mobilità aziendale e di trasporto multimodale urbano. La sostenibilità e l’efficienza dei costi sono i driver che cementeranno la bicicletta come componente essenziale delle smart city del domani.