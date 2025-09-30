Trieste al centro di una nuova iniziativa di cooperazione transatlantica. È in corso in Friuli Venezia Giulia la seconda missione commerciale organizzata dal Virginia Small Business Development Center, l’organizzazione di supporto alle PMI dello Stato della Virginia. L’iniziativa, che si concluderà il 2 ottobre, rafforza l’accordo bilaterale siglato lo scorso anno tra il Governatore Massimiliano Fedriga e il Governatore della Virginia Glenn Youngkin.

Obiettivo: Consolidare L’Alleanza Economica e Strategica

La delegazione statunitense, accolta in Regione a Trieste, è composta da otto imprese americane attive in settori strategici e ad alto potenziale tecnologico: sicurezza, cybersicurezza, ingegneria dei materiali, scienze della vita e industria 4.0. Tra le aziende presenti figurano nomi come Ensco Microsearch, Sweet Science, Laser Thermal, Jeeva, Liquet, Spanalytics, Opswat e Oransi.

Il programma della missione prevede incontri diretti, visite aziendali e attività di networking, un vero e proprio match tra le realtà d’oltreoceano e il sistema economico regionale, coordinato dall’Agenzia Select Fvg in collaborazione con le direzioni regionali e i cluster imprenditoriali.

Il Governatore Massimiliano Fedriga ha commentato l’importanza dell’iniziativa: “Sono già avvenuti i primi investimenti, ma l’obiettivo è rafforzare sempre di più questa collaborazione. Si tratta di un’opportunità economica importante per il nostro sistema produttivo, ma anche di una scelta strategica, perché rafforzare i legami tra le democrazie occidentali significa consolidare un’alleanza che nasce dalle decisioni dei governi nazionali, ma che può essere ulteriormente sviluppata attraverso la cooperazione fra territori.”

Focus Su Agricoltura E Ricerca

La delegazione non si limita al business e all’industria. Fanno parte della missione anche figure chiave del settore primario, tra cui il segretario dell’Agricoltura e delle foreste della Virginia, Matthew Lohr, e il direttore del marketing del Dipartimento dell’Agricoltura, Robert Davenport.

La loro agenda è mirata: incontri con istituzioni regionali, con il sistema della ricerca e con eccellenze produttive strategiche, tra cui i Vivai cooperativi Rauscedo e l’Università di Udine, con un focus specifico su viticoltura e patologie vegetali.

L’assessore alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, ha sottolineato il potenziale di questa sinergia: “Questo incontro ci consente di creare un vero e proprio match tra le imprese statunitensi e quelle regionali. I modelli di business possibili sono molteplici, così come gli interessi comuni, perché le tematiche affrontate spaziano in diversi ambiti produttivi e settori di sviluppo.”