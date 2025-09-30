Si profila un probabile ballottaggio per l’elezione del sindaco di Aosta, con un confronto serrato tra la coalizione autonomista insieme al Partito Democratico e il blocco di centrodestra. Con circa metà delle schede scrutinata, il quadro elettorale appare già definito.

La coalizione composta da Union Valdôtaine, Pour l’autonomie, Partito Democratico e due liste civiche, Rev e Stella alpina Valle d’Aosta, guida con il 45,72%. Il candidato è Raffaele Rocco, 63 anni, ingegnere al suo primo impegno nella politica locale.

Il centrodestra, formato da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e La Renaissance, ottiene invece il 42,56%. Il loro aspirante sindaco è Giovanni Girardini, 60 anni, sacerdote sospeso, ora commerciante, con un marito e delegato degli ordini dinastici di Savoia.

Altri Candidati e Percentuali di Voto

In netto distacco, seguono gli altri due contendenti: Eugenio Torrione per Avs con il 6,62% e Diego Foti di Vda aperta che ha raccolto il 5,11% delle preferenze.

Il Peso dei Partiti

Union Valdôtaine si conferma il primo partito cittadino con il 15,86%, consolidando la sua leadership già evidenziata nelle recenti elezioni regionali. Il Partito Democratico, che fa parte di una federazione assieme a +Aosta e Partito Socialista Italiano, totalizza il 14,47%.

Nel centrodestra, Forza Italia si posiziona come il partito più votato con il 12,76%, seguito da vicino da La Renaissance con il 12,50%. Fratelli d’Italia raggiunge il 9,16% mentre la Lega si attesta al 6,64%.