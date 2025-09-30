Casta Diva Group, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milano e player internazionale nel settore della comunicazione, consolida la sua traiettoria di crescita. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a Milano oggi 30 settembre 2025, ha approvato la Relazione Semestrale al 30 giugno 2025 che evidenzia il successo dell’integrazione delle recenti acquisizioni e un deciso miglioramento degli indicatori reddituali.

La Redditività Vola: EBITDA E Utile In Crescita

I numeri della semestrale confermano la solidità del Gruppo. Il Valore della Produzione si attesta a Euro 59,4 Milioni, in crescita del +2% rispetto ai 58,2 Milioni del primo semestre 2024. Questo dato è trainato in particolare dall’area Digital & Live Communication, i cui ricavi sono saliti a Euro 44,4 Milioni (+4%). L’area Video Content Production si mantiene sostanzialmente stabile a Euro 15,0 Milioni.

Il dato più significativo è il miglioramento dei margini:

EBITDA adjusted cresce del +10% , toccando Euro 5,6 Milioni (con un’incidenza del 9% sul Valore della Produzione).

cresce del , toccando (con un’incidenza del 9% sul Valore della Produzione). EBIT adjusted segna un balzo del +16% , a Euro 4,5 Milioni .

segna un balzo del , a . L’Utile Netto chiude a Euro 2,1 Milioni, in aumento del +6% rispetto ai 2,0 Milioni del 1H 2024.

Anche il Patrimonio Netto consolidato mostra una crescita robusta del +16%, raggiungendo Euro 11,9 Milioni. L’indebitamento finanziario netto è in leggero aumento a € 9,9 Milioni, variazione ricondotta alle dinamiche del capitale circolante a supporto dello sviluppo del business.

Portafoglio Ordini E Prospettive Strategiche

La performance economica si accompagna a una visione strategica ambiziosa. CDG ha già conseguito commesse per Euro 102 milioni nel primo semestre 2025, un ammontare pari a circa tre quarti del budget annuale di 136,4 milioni previsto dal Piano Industriale. La Società conferma dunque le stime di Piano.

L’Amministratore Delegato Andrea De Micheli, nella foto, ha delineato la strategia futura e commentato i risultati: “I risultati del primo semestre confermano la solidità della nostra traiettoria di crescita e la capacità del Gruppo di coniugare performance economiche e visione strategica. CDG ha ancora migliorato i dati rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso, e in particolare quello relativo ai 2,1 Milioni di utile netto. Come già comunicato, il nostro Gruppo nel primo semestre 2025 ha già ottenuto commesse per Euro 102 milioni che sono pari ai tre quarti del budget annuale previsto. L’integrazione delle recenti acquisizioni, la nascita di nuove sinergie, il rafforzamento manageriale con competenze verticali ci permettono di offrire un portafoglio di servizi sempre più completo e competitivo. La nostra strategia di crescita – fondata su acquisizioni mirate, sviluppo di verticali specializzate e utilizzo di tecnologie innovative, dall’AI generativa alla produzione immersiva – ci consente di valorizzare il nostro posizionamento e anticipare le esigenze del mercato. Puntiamo inoltre sulla valorizzazione e sull’empowerment delle nuove generazioni, che sono già e saranno sempre di più il target e la forza lavoro dei nostri clienti. Nei prossimi anni vogliamo aumentare ulteriormente la nostra quota di mercato dal 10% attuale al 25-30% per diventare un campione internazionale. Continuiamo a guardare al futuro con determinazione, forti del contributo di un team solido, preparato e motivato, e con l’impegno a promuovere una crescita sostenibile, capace di generare valore per i nostri clienti, i nostri stakeholder e i mercati in cui operiamo.”